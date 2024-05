Erfurt. Michelle Sophie Wöhner stellt die Underland-Chronicles vor. Die Bibliothekarin weiß, was die Buchreihe Spannendes bereithält.

Gregor ist traurig. Alle Kinder dürfen ins Ferienlager fahren. Doch er muss zu Hause auf seine kleine Schwester Boots und die Großmama aufpassen. Seit sein Vater vor zwei Jahren auf einmal spurlos verschwand, versucht seine Mutter die kleine Familie alleine über Wasser zu halten. Doch eines Nachmittags, als Gregor und Boots zum Wäsche waschen in den Keller gehen, fällt Boots in einen Lüftungsschacht. Gregor springt ihr nach, ohne zu wissen, dass das sein Leben für immer verändern wird.

Fantasy-Reihe über Freundschaft in einer brutalen Gesellschaft

Denn schnell wird klar, dass sich in den Tiefen unter New York noch eine andere Welt befindet und er sich schon bald als der Krieger der Grauen Prophezeiung beweisen muss, um sich und Boots aus einer Welt von Riesentieren und blassen Menschen zu befreien. Die 5-Bändige Romanreihe von der ‚Tribute von Panem‘ - Autorin Suzanne Collins ist ein abenteuerliches Meisterwerk für Jung und Alt. Mit viel Spannung und ein wenig witzigem Sarkasmus der Ratte Ripred, erzählt die Autorin eine fantastische Geschichte über eine Familie, welche nichts hat und trotzdem nie aufgibt. Eine Geschichte über Freundschaft und das Aufwachsen in einer brutalen Gesellschaft.

Eine Geschichte, die zutiefst berührt und einen noch lange über Themen wie Zusammenhalt, Liebe und Krieg nachdenken lässt. Die Buchreihe ist ein absolutes Muss für alle Fantasy-Leser und ist in der Kinder- und Jugendbibliothek zu finden.

*Michelle Sophie Wöhner ist Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste und Mitglied des Freundeskreises der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt

