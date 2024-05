Erfurt. Auf dem Domplatz in Erfurt stehen schon seit einigen Tagen Zelte für das Großereignis. Jetzt wird auch der Anger vorbereitet.

Der Countdown für den Katholikentag läuft. Mit dem Programm „Willkommen in Erfurt“ beginnt das Großereignis am Mittwoch (29. Mai) 17.30 Uhr an den Domstufen.

Der Aufbau einer rätselhaften Zeltstadt auf dem Domplatz hat bereits in der Vorwoche begonnen. Am Montagvormittag stellten Arbeiter auch auf dem Angerkreuz ein Zelt auf, das unter anderem als Kasse dienen soll, wie die Aufschrift zeigt.

Verknotete Beine tanzen auf dem Anger

Im Programm ist für den Mittwochabend auf dem Anger eine Tanzveranstaltung vorgesehen. Unter dem Motto „Musikalische Begegnung – Verknotete Beine“ wollen die „Fliegenden Küchen“ der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland einen umgebauten Bauwagen in eine Bühne mit viel Musik verwandeln.

