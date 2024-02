Kreis Gotha. In den kommenden zwei Wochen übt die Truppe zweimal im Raum Gotha. Insgesamt sind 60 Soldaten mit 15 Fahrzeugen im Einsatz.

Gleich zwei Ausbildungsübungen plant die Bundeswehr in den kommenden beiden Wochen im Raum Gotha. Wie das Landratsamt mitteilt, absolvieren am Mittwoch, den 21. Februar, 40 Soldaten in Begleitung von acht Radfahrzeugen in der Zeit von 8 bis 20 Uhr eine Spähtruppausbildung.

Sie üben das Erkunden von Ortschaften mit und ohne Hilfsmittel am Tag und setzen dabei militärische Aufklärungsdrohnen ein. Die Grenzen des Übungsraumes werden gebildet von Goldbach, Sonneborn, Fröttstädt und Gotha, der voraussichtliche Ballungsraum liegt bei einem Waldstück nördlich von Aspach.

Ortschaften sollen auch erkundet werden

Ebenfalls eine Spähtruppausbildung absolvieren 20 Soldaten in Begleitung von sieben Radfahrzeugen vom 26. bis 28. Februar. In der Zeit von 8 bis 16 Uhr werden auch Ortschaften erkundet. Die Übung soll um Eschenbergen und Kleinfahner stattfinden.

Bei beiden Ausbildungsübungen wird die Bevölkerung aufgefordert, sich von Einrichtungen der Truppen fernzuhalten. Das gilt auch für Jagdberechtigte für diese Gebiete.

Die Soldaten gehören zum Aufklärungsbataillon 13 der Friedensteinkaserne. Es hat den Auftrag, Informationen beispielsweise über die Struktur und die Zahl feindlicher Einheiten und Kämpfer, die gegnerischen Waffen sowie das Gelände zu erlangen.

Für die Aufklärung am Boden sowie in der Luft nutzt die Truppe nach eigenen Angaben Hilfsmittel, wie Fahrzeuge und Drohnen. Das Gefechtsfeld wird auch mittels Radar aufgeklärt. Im Ergebnis wird ein bedarfsorientiertes Lagebild für die übergeordnete Führung erstellt. Aufklärungsergebnisse werden innerhalb der Kompanien ausgewertet.

Das Bataillon hat ungefähr 520 Angehörige.

Reformkurs: Das Gothaer Deutsche Rote Kreuz ist auf dem Weg zur Erneuerung Von Conny Möller

Fischsterben im Kreis Gotha: Landratsamt erstattet Anzeige Von Ralf Ehrlich

