Landkreis Gotha. Online-Tools können Wählern helfen, eine Entscheidung zu treffen. Zur Landratswahl im Kreis Gotha gibt es jetzt erstmals einen Wahl-O-Mat.

Am Sonntag ist es so weit: Der Landkreis Gotha wählt Bürgermeister, Kommunalparlamente und den nächsten Landrat. Wer noch unentschlossen ist, sollte in den kommenden Tagen die Programme wälzen. Eine andere Alternative bietet ein Wahl-O-Mat – zumindest für die Landratswahl.

Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena sowie der Volkshochschule Altenburg haben gemeinsam mit Politikwissenschaftlern erstmals ein solches Online-Werkzeug für ausgewählte Kommunalwahlen erstellt. Über „Voto“ können Menschen ihre politischen Ansichten mit denen der Bewerber abgleichen.

Der digitale Wahlhelfer stellt 30 Aussagen zu den wichtigsten Themen dieser Wahl vor. Nutzer haben fünf Antwortmöglichkeiten: Volle Zustimmung, Zustimmung, unentschlossen, Ablehnung und volle Ablehnung. Zudem kann vermerkt werden, wenn einem eine Aussage besonders wichtig ist. Am Ende wertet „Voto“. Am Ende gibt das Tool die Übereinstimmung mit den Kandidaten in Prozent an.

Im Vorfeld befragten die Studierenden die Bewerber für das Landratsamt zu ihren Bewertungen der Thesen. Zur Wahl stehen Jana Röse (parteilos für die CDU), Stephan Steinbrück (AfD) und Onno Eckert (SPD).

