Nordhausen. Einen solchen Fall erlebt die Polizei in Nordhausen auch nicht alle Tage. Doch bei aller Kuriosität - ein Kavaliersdelikt ist es nicht.

Vermutlich in guter Absicht betrat ein Jugendlicher am Montag eine Drogerie am Pferdemarkt in Nordhausen. Um sich vor möglichen Infektionskrankheiten oder einer ungewollten Vaterschaft zu schützen, entnahm der junge Mann der Warenauslage eine Packung mit Verhütungsmitteln, berichtet die Nordhäuser Polizei. Jedoch wollte er diese Kondome nicht bezahlen. Aber die Mitarbeiter erwischten ihn. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Diebstahls auf.

Unbekannte brechen in Nordhausen Gartenlauben auf

Unbekannte suchten am vergangenen Wochenende mehrere Gartenhäuser in den Nordhäuser Kleingartenvereinen „Schöne Aussicht“ und „Dahlie“ heim. Hierbei gelangten sie mitunter gewaltsam in das Innere der Gebäude. Der Beuteschaden kann noch nicht genau beziffert werden, da nicht alle Gartenbesitzer angetroffen werden konnten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro, die Polizei ermittelt. Hinweise zu den Tätern bitte unter Telefonnummer 03631/960.

Ein Einbruch ist in Nordhausen gescheitert

In der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße in Nordhausen versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 12.35 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Sie hebelten mit Werkzeug an der Tür, doch diese hielt den Einbruchsversuchen stand, so dass der oder die Täter ohne Beute von dannen ziehen mussten. Die Nordhäuser Polizei sicherte vor Ort Spuren und leitete die Ermittlungen ein.

Eine Toilette ist in Neustadt gesprengt worden

Unbekannte Täter zündeten in Neustadt/Harz irgendwann zwischen dem 21. Dezember 2023 und dem 29. Januar 2024 in der Osteröder Straße in einem mobilen Toilettenhäuschen ein unbekanntes pyrotechnisches Erzeugnis, berichtet die Nordhäuser Polizei. Infolge der Explosion wurde die Toilette erheblich beschädigt. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

