Landkreis Nordhausen. Wie es zur Flucht vor den Polizeibeamten im Landkreis Nordhausen kam und ob der Jugendliche gefasst werden konnte.

Der Fahrer eines Kleinkraftrades, welchen Beamte am Sonntag kurz nach Mitternacht auf der L 3080 zwischen Werther und Wipperdorf kontrollieren wollten, missachtete das Anhaltesignal und entzog sich zunächst der Polizeikontrolle.

Mit teilweise 90 Kilometern pro Stunde erfolgte „die Flucht“ in Richtung Wipperdorf und anschließend weiterführend in Richtung Bleicherode. Am Heizwerk in der Kalistadt, konnte das Krad schließlich durch die Polizeibeamten gestoppt werden.

Als Fahrer wurde ein 14-Jähriger festgestellt, welcher sich das Krad angeblich von einem Freund geliehen hatte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erfolgte Rücksprache mit dem Freund. Allerdings gab dieser an, von der Nutzung seines Krades nichts gewusst zu haben.

Das Kleinkraftrad wurde aufgrund möglicher baulicher Veränderungen zur weiteren Begutachtung sichergestellt. Die entsprechenden Verfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, wurden eingeleitet.

