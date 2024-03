Nordhausen. Mit einer einzigen Kontrolle macht die Polizei Nordhausen gleich einen doppelten Fang.

Samstagnacht kontrollierten die Beamten des Inspektionsdienstes der Landespolizeiinspektion Nordhausen im Pulverhausweg in Nordhausen einen 52-jährigen Fahrradfahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass jenes Fahrrad erst am letzten Wochenende gestohlen wurde. Der aktuelle Fahrer wurde in weiterer Folge intensiver betrachtet. Im Ergebnis konnte bei dem 52-Jährigen weiterhin eine kleinere Menge Betäubungsmittel gefunden werden, was die nächste Anzeige zur Folge hatte.

Mehr zum Thema

red