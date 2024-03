Nordhausen. Gute Nachricht für den Harztor-Lauf: Die Marathon-Teilnehmer dürfen über die Staumauer der Nordhäuser Talsperre. Die Genehmigung liegt jetzt vor.

Nun also doch. Der Harztor-Laufverein hat die Freigabe für die Staumauer der Nordhäuser Talsperre bei Neustadt erhalten. Aus Sicherheitsgründen hatte zunächst eine Ablehnung gedroht. Doch jetzt ist die Überquerung genehmigt worden. Einige Auflagen müssen zwar erfüllt werden, aber die Organisatoren sind erfahrene Problemlöser.

Das heißt: Wenn am Sonntag, 5. Mai, zum zehnten Harztor-Lauf erstmals im Kreis Nordhausen ein Marathon über die Bühne geht, ist nicht nur das Ereignis an sich spektakulär. Es bietet zudem Höhepunkte, die weit über die Kreisgrenzen hinaus für Aufsehen sorgen.

Harzer Schmalspurbahnen stellen Dampflok zur Verfügung

Zum einen ist es der Transport der Teilnehmer. Die Marathon- und Halbmarathonläufer dürfen mit einem Sonderzug der Harzer Schmalspurbahnen (HSB) von Niedersachswerfen nach Sophienhof fahren. Die HSB stellt dafür eine Dampflok bereit. Allein diese Fahrt zwischen Ziel- und Startort ist bundesweit einmalig, bietet den Reisenden aber auch viel Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, dass der Rückweg nur zu Fuß vorgesehen ist.

Bis Netzkater haben die Marathon- und Halbmarathonläufer die identische Strecke. Dann trennen sich die Wege. Während die einen über die Lange Wand in Ilfeld das Ziel in Niedersachswerfen ansteuern, warten auf die anderen einige Schlenker im Südharz, um am Ende auf die für den Marathon notwendigen 42,2 Kilometer zu kommen.

Harztor-Bürgermeister Stephan Klante (parteilos) blickt voller Vorfreude dem Volkslauf-Event entgegen. Es sei ja „einst die Ursprungsidee gewesen, die Ortsteile laufsportlich zu vereinen“, erinnert er sich. Doch erst jetzt vollendet dieser Marathon den Wunschgedanken. Denn diesmal erreichen die Läufer tatsächlich über Neustadt „den letzten Zipfel der Harztor-Gemeinde“ und betreten auf ihrem Weg auch den Boden von Herrmannsacker.

Die Starterfelder für die längsten Strecken des Harztor-Laufes sind jedoch begrenzt. Am Marathon können 200, am Halbmarathon 150 Freizeitsportler teilnehmen. Noch sind diese Marken ein ganzes Stück entfernt. In der Marathonliste stehen 46 Frauen und Männer, beim Halbmarathon sind es 53. Aus Erfahrung wissen aber alle Organisatoren, dass viele Anmeldungen erst kurz vor Toreschluss erfolgen.

Online ist der Anmeldeschluss am Donnerstag, 2. Mai, um 18 Uhr. Das gilt auch für die kürzeren Strecken über zwei, fünf und acht Kilometer. Nachmeldungen in Sachswerfen möglich – am 4. Mai von 14 bis 18 Uhr und am 5. Mai ab 7 Uhr.

