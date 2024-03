Nordhausen. Die Mitarbeiter vom Bauhof der Stadt Nordhausen haben immer gut zu tun. Eines der aktuellen Projekte sticht ein wenig hervor, weil es doch besonders ist.

Der Bauhof der Stadt Nordhausen sei derzeit an vielen Stellen in der Stadt und in den Ortsteilen aktiv, berichtet die Rathaussprecherin Franziska Mühlhause. Zu den aktuellen Projekten zählt auch die Erneuerung des kleinen Schießstandes auf dem Festplatz in Steigerthal.

Die Finanzierung ist kein Problem. Denn diese kleine Schießbude wird auf Antrag des Steigerthaler Heimatvereins über das Thüringer Landesprogramm „Solidarisches Zusammenleben der Generationen“ gefördert.

Mitglieder der Kreishandwerkschaft haben das Holzhaus angefertigt. Der städtische Bauhof hat das Fundament angelegt, übernimmt den Aufbau der Bude und erneuert zudem auch die Treppe zum Schießstand.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Nordhausen

red