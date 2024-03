In der Bäckerstraße in Nordhausen hat die Südharzer Bürgerliste ihre Geschäftsstelle. An der Spitze dieser Wählergruppe unabhängiger Bürger stehen (von links) Jürgen Vopel aus Urbach, Angela Simmen aus Görsbach, Kai Buchmann aus Nordhausen und Kai Liebig aus Sophienhof. © Archiv | Jens Feuerriegel