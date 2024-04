Nordhausen. Einbrecher haben im Kreis Nordhausen alle Räume eines Hauses durchwühlt und sind mit ihrer Beute spurlos verschwunden. Die Kripo sucht jetzt nach diesen Ganoven.

Einbrecher drangen im Zeitraum von Sonntag, 14. April, bis Montag,15. April, gewaltsam in das Gemeindehaus am Sportplatz in Wolkramshausen ein, berichtet die Polizei in Nordhausen. Die bisher unbekannten Täter durchsuchten alle Räume im Inneren des Gebäudes und entwendeten schließlich einen Tablet-Computer im Wert von mehreren Hundert Euro. Am Gemeindehaus entstand zudem allein durch die Tat ein Sachschaden von mehr als 500 Euro. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise von Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, möchte sich bitte bei der Polizei in Nordhausen melden.

red