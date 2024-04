Nordhausen. Kräftige Windböen sorgen am Montagabend im Kreis Nordhausen für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Polizei. Etliche Schäden entstehen an parkenden Autos.

Starker Wind fegte am Montagabend durch den Südharz. Etliche Feuerwehren waren im Einsatz. In der Straße der Genossenschaften in Nordhausen stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. In Ellrich wurde ebenfalls ein Pkw beschädigt, als ein Verkehrszeichen dem Sturm nicht mehr standhalten konnte. In Heringen blies der kräftige Wind ein Gartenhäuschen auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Auch in Niedersachswerfen rückte die Feuerwehr aus, um einen Baum von der Straße zu holen. Zwischen Wipperdorf und Bleicherode musste die Feuerwehr ebenso die Fahrbahn von einem großen Ast befreien. Verletzte Personen sind bislang nicht bekannt. Es blieb dem Vernehmen nach nur bei Sachschäden.

red