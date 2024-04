Nordhausen. Die Anteilnahme war bundesweit enorm. Nun stand die Richtlinie zur Verteilung der Spendengelder zum Beschluss. Wie die Stadtratsmitglieder einer Gemeinde im Kreis Nordhausen abstimmten und wie es weiter geht.

327.111,43 Euro sind laut Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt (Die Linke) sind auf dem Spendenkonto für die Hochwasseropfer von Windehausen bis zum heutigen Montag, 15. April 2024, eingegangen. Darüber informierte Marquardt am Montagabend auf der Stadtratssitzung im Heringer Schloss.

Heringens Bürgermeister Matthias Marquardt (Die Linke) stellt in der Stadtratssitzung am Montagabend die Richtlinie zur Verteilung der Spenden vor. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Anlass der Stadtratssitzung war der Beschluss über die Richtlinie der Stadt Heringen zur Verteilung dieser Spendengelder. Alle Stadtratsmitglieder votierten dafür. Deshalb steht dem dazugehörigen Antrag für finanzielle Unterstützung nichts mehr im Weg. Dieser werde voraussichtlich am Dienstag im Laufe des Tages auf der Homepage der Landgemeinde Heringen zum Download bereitstehen.

Die Stadtratsmitglieder stimmten am Montagabend über die Richtlinie zur Verteilung der Spenden einstimmig ab. © FUNKE Foto Services | Marco Kneise

Was beinhaltet die Richtlinie?

Die Richtlinie dient dem teilweisen Ausgleich von Schäden, die durch die Unwetterkatastrophe zum Jahreswechsel 2023/24 ausschließlich am Wohngebäude sowie der Heizung entstanden sind. Nicht berücksichtigt werden Schäden an Außenanlagen, Kellern und am Hausrat. Ebenso nicht gewährt werden Gesamtbeträge, die nicht 2500 Euro pro Grundstück übersteigen. 10.000 Euro ist die Obergrenze der finanziellen Hilfe pro Grundstück.

Wie bekommen betroffene Windehäuser den Antrag auf fianzielle Hilfe?

Der Antrag wird über die Homepage www.stadt-heringen.de abrufbar sein. Alternativ kann dieser auch per Mail zugeschickt werden. Dazu wenden sich Betroffene an hauptamt@stadt-heringen.de. Eine dritte Möglichkeit ist, persönlich im Rathaus den Antrag abzuholen.

Was wird zur Antragstellung benötigt?

Zur Antragstellung werden der Personalausweis, Rechnungen oder Kostenvoranschläge, Bilder (falls vorhanden) zu den Schäden und die Schreiben der Versicherungen, ob und wenn ja in welcher Höhe, benötigt.

Kann jemand beim Ausfüllen des Antrags helfen?

Am 26. April erhalten Betroffene von 10 bis 17 Uhr in der Wendenhalle in Windehausen die Möglichkeit, den Antrag mit Unterstützung durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung auszufüllen und direkt abzugeben. Zur Orientierung gibt es eine zeitliche Einordnung in Straßen. Man kann aber auch zu jeder Zeit kommen. Wer in der Alten Leipziger Straße, der Angerstraße oder Gartenstraße wohnt, sollte zwischen 8 und 10 Uhr kommen. Zwischen 10 und 12 Uhr Bewohner der Hauptstraße und Hinterm Dorf. Einwohner aus der Kirchstraße oder der Neuen Straße sollten zwischen 13 und 15 Uhr kommen. Der Zeitraum zwischen 15 und 17 Uhr wäre für Windehäuser vom Schulplatz und aus der Sichelbockstraße. Sollten Einwohner an diesem Tag verhindert sein, kann auch telefonisch unter 036333 / 67251 ein Termin vereinbart werden.

Bis wann muss der Antrag auf finanzielle Hilfe durch Spendengelder abgegeben werden?

Alle Anträge müssen zwingend schriftlich bis zum 31. Mai bei der Stadt Heringen eingegangen sein. Anträge, die nach diesem Datum eingehen, finden keine Berücksichtigung.

Gibt es eine finanzielle Unterstützung durch das Land Thüringen?

Es wird voraussichtlich Mittel vom Freistaat geben. Dafür werde es ebenfalls eine Richtlinie samt Antrag geben. Anträge auf finanzielle Unterstützung sind sowohl durch das Spendenkonto als auch durch das Land Thüringen parallel möglich.

Bis wann können die Möbel-Sachspenden abgeholt werden?

Verschiedene Schränke, Kommoden und Tische wurden durch die Firma Stiegelmeyer zur Verfügung gestellt. Bis spätestens 25. April sind die Möbel abzuholen. Am 16. April ist das zwischen 8 und 10 Uhr möglich.

Gibt es Baustoffe als Sachspenden?

Die Firmen Sakret und Knauf bieten Gipskartonplatten und weitere Baustoffe an. Ist hier Bedarf meldet man sich per E-Mail unter hauptamt@stadt-heringen.de. Danach wird das Unternehmen benachrichtigt und es wird erörtert, wie die Materialien zu den Betroffenen kommen.

