Nordhausen. Frauen und Männer, die im Jahre 1956 auf dem Petersberg in Nordhausen eingeschult worden, haben ein Klassentreffen veranstaltet. Es war ein Abend voller Erinnerungen.

Ehemalige Schüler der Klasse 1c des Einschulungsjahrganges 1956 der damaligen Petersbergschule haben sich jetzt bei einem Klassentreffen in Nordhausen wiedergesehen. Fast auf den Tag genau 60 Jahre nach ihrer Jugendweihe folgten 15 Damen und Herren der Einladung in die Gaststätte „Alt Nordhausen“. Wenn auch nicht jeder der 74- und 75-Jährigen noch so mobil ist wie zur damaligen Zeit, empfanden alle Anwesenden das gesellige Zusammensein als eine erfreuliche Bereicherung ihres Seniorenlebens. Sie frischten viele Erinnerungen an die gemeinsame Schulzeit in Nordhausen auf. So vergingen fünf gemeinsame Stunden beinahe wie im Fluge.

red