Nordhausen. Den richtigen Riecher hatten Polizisten, als sie einen Autofahrer in Nordhausen kontrollierten.

Ein 31-Jähriger wurde gegen 17.50 Uhr am Freitag mit seinem Pkw in der Grimmelallee in Nordhausen von der Polizei kontrolliert. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv, sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus erfolgte und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Mehr Polizeimeldungen

red