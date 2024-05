Nordhausen. Der Freitag endete für einen Verdächtigen in der Gewahrsamszelle bei der Nordhäuser Polizei. Was geschehen war.

Am Nachmittag des 24. Mai kamen die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen in der Bahnhofstraße in Nordhausen zum Einsatz. Der Grund war eine Gruppe männlicher Personen, welche sich dort auf einer Bank niederließen und raue Mengen Alkohol konsumierten.

Aus dieser Gruppe heraus skandierte eine der Personen wiederholt lautstark antisemitische und verfassungsfeindliche Parolen und führte dazugehörige Gestiken aus. Da die Person dem Platzverweis nicht folgte und die genannten Handlungen selbst in Anwesenheit der Polizeibeamten wiederholte, endete der Nachmittag für den 31-jährigen Nordhäuser in der Gewahrsamszelle. Auf ihn wartet nun ein Ermittlungsverfahren.

red