Zusätzliche Taxi-Stellplätze Bahnhof: Stadt gibt Kompromiss bekannt

Drei oder vier zusätzliche Taxi-Stellplätze will die Stadt Eisenach gegenüber dem Bahnhof zur Verfügung stellen. Das sei ein Kompromiss, der im Gespräch der Verwaltungsspitze – Oberbürgermeisterin, Beigeordneter und Stadtplanerin – mit Vertretern des Landesverbands des Verkehrsgewerbes (TLV) gefunden wurde, heißt es aus dem Rathaus. Martin Kammer und Marcel Kohl vom TLV hätten ihre Vorstellungen für neue Taxi-Stellplätze geäußert. Sie müssten die Bedürfnisse der vielen Kunden am Hauptbahnhof optimal abdecken können. Mehreren ihrer Vorschläge konnte die Stadt jedoch nicht folgen, so die Mitteilung. Keine Option seien etwa die Plätze am Sanitätshaus gegenüber dem Bahnhof. Die würden für dessen Kunden benötigt, ebenso für Privatpersonen, die Bahnfahrende abholen wollen. red

Mitmachaktion der Stadt für ein klimafreundlichen Leben

Klimaschutz im Alltag: Wo fängt man an? Was ist wirklich wichtig und was eher nicht? Um diese Fragen dreht sich ein kostenloses Mitmach-Projekt namens „KliX³“, zu dem die Stadtverwaltung Eisenach aufruft. Am Dienstag, 30. April, startet dazu um 17 Uhr im Stadtratssaal (Markt 22, Eingang über Badergasse) eine Auftaktveranstaltung. KliX³ soll laut Ankündigung die Orientierung im Dickicht der vielen Möglichkeiten zum CO 2 -Sparen bieten. Weitere Termine werden online stattfinden.

An vier Abendterminen erhalten die Teilnehmenden praktische Tipps, wie tonnenweise CO 2 einspart werden kann, ohne ihr Leben auf den Kopf stellen zu müssen. Zudem gibt es laut Ankündigung viel Raum für den Austausch. Die Termine werden durch eine Online-Toolbox ergänzt, mit der ein individueller Klimaplan erstellt werden kann. Anmeldungen sind unter www.klix3.de oder per E-Mail an kontakt@klix3.de möglich. red

Wilhelmsthal und Altenstein: Saisonauftakt der Stiftung Schlösser und Gärten

Die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten eröffnet in ihren Liegenschaften ab kommender Woche die Gartensaison. Dazu gibt es Angebote wie Sonderführungen. Am Dienstag, 30. April, ist Auftakt in Schloss und Park Altenstein in Bad Liebenstein. Um 14 Uhr startet dort ein geführter Rundgang unter dem Motto „Teppichbeetkunst auf dem Altenstein“. Die Gärtnerinnen informieren dazu über die Geschichte und Besonderheiten der Teppichbeete. Treffpunkt ist am Hofmarschallamt, die Führung ist kostenfrei.

Am Samstag, 4. Mai, folgt der Saisonaufttakt in Wilhelmsthal. Um 14 Uhr lädt der Förderkreis Schlossanlage Wilhelmsthal zu einem Rundgang durch die Parkanlage. Je nach Möglichkeit werden dabei ausgewählte Gebäude auch von innen zu sehen sein. Treffpunkt ist am Nymphenbrunnen, die Gebühr beträgt für Teilnehmer ab 16 Jahre 5 Euro. red

Neue Adresse der Tourist-Information Mihla

Die Tourist-Information Mihla hat eine neue E-Mail Adresse. Nicht mehr genutzt werden soll die bisherige Mail tourismus@vg-hainich-werratal.de. Die neue lautet nun tourismus@mihla.de. red

Video: Oldtimer aus Eisenach auf Tour durch Thüringen

Eine exklusive Tour mit einem Wartburg 1.3 aus Eisenacher Produktion ist in einer neuen Folge des Youtube-Kanals #hinREISEND vom MDR und in der ARD-Mediathek zu sehen. Moderatorin Steffi Peltzer-Büssow nimmt das Publikum laut einer Mitteilung mit auf eine faszinierende Reise durch die Automobilgeschichte Thüringens. Dazu gibt es Tipps für Wochenend-Ausflüge. Auf ihrer Tour enthüllt sie zudem einige Geheimnisse, die Wagen aus der DDR-Zeit in sich bergen. Die Fahrt beginnt in Eisenach, wo ab 1928 die ersten BMW-Modelle produziert wurden. Zusammen mit dem Oldtimer-Experten Michael Peter testet Steffi ein restauriertes Modell aus dieser Ära und besucht das AWE Museum. Von dort geht es zu Chrome Cars nach Laasdorf bei Jena und in die Oldtimermanufaktur in Fischbach in der Rhön. red

Thüringer Theaterpreis für Eisenacher Aufführung von Ionescos „Nashörner“

Große Freude im Eisenacher Theater am Markt (TAM): Dessen Inszenierung von „Die Nashörner“ des französisch-rumänischen Autors Eugene Ionesco ist mit dem Thüringer Theaterpreis ausgezeichnet worden. Sie wird nun im September auf dem Avant-Art-Festival in Gotha zu sehen sein. Die Auszeichnung in der Kategorie semiprofessionelles Theater ist laut einer Mitteilung mit einem Preisgeld von 1000 Euro verbunden. Ionesco thematisiert in seinem Stück die Anfälligkeit der Menschen für totalitäres Gedankengut – indem Einwohner einer Stadt sich in Nashörner verwandeln.

„Ich finde es richtig cool, dass unser Stück gerade jetzt auf einem Festival in Thüringen zu sehen sein wird“, wird Regisseurin Malin Burgau zitiert. Sie hat in das Stück mit ihrem Ensemble auch aktuelle Bezüge zur lokalen Eisenacher rechten Szene aufgenommen. Die Darsteller Viktoria Bertram, Sven Ehrich, Dieter Salzmann und Sabine Zänker hätten dabei ihre persönlichen Erfahrungen eingebracht.

„Die Preisverleihung zeigt die Relevanz der Inszenierung“, sagt TAM-Geschäftsführerin Theresa Frey, auch was den inhaltlichen Bezug zu Eisenach betreffe. Für den Vereinsvorsitzenden Andreas Artschwager ist die Auszeichnung auch ein Beleg für die kontinuierliche Arbeit, die das TAM seit mehr als 15 Jahren leiste.

Regisseurin Malin Burgau hat „Die Nashörner“ als Theaterpädagogin im Winter 2022/23 inszeniert. Im Sommer 2024 kehrt sie als Artist in Residence ans TAM zurück, um sich mit einer neuen Inszenierung zu beschäftigen.

