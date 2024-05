Wartburgkreis. Polizeinachrichten aus Wartburgkreis und Eisenach

Einbruch in das Glockenhaus

Da wunderten sich die Ruhlaer schon, als mitten in der Nacht am 19. Mai plötzlich die Glocken der St. Concordiakirche läuteten. Ein oder mehrere Unbekannte hatten gegen 23.30 Uhr Friedhofsgelände in der Straße An der Gottesgabe in Ruhla betreten, beschädigten dort einen Schaukasten und öffneten gewaltsam eine Tür zum dortigen Glockenhaus. Anschließend betätigten der oder die Täter den Schalter für die Glocken, sodass diese läuteten, berichtet die Polizei. Der entstandene Sachschaden wird mit 300 Euro beziffert.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der Tel.: 03691/261124 entgegen. (Bezugsnummer: 0128882/2024).

Ein Wahlkreisbüro in Bad Salzungen beschmiert

Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht zum 21. Mai die Scheibe des Eingangsbereiches eines Wahlkreisbüros im Steinweg in Bad Salzungen mit schwarzer Farbe. Ein Schaden von etwa 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0128808/2024.

Auf E-Scooter ohne Versicherung unterwegs

Beamte der Bad Salzunger Polizei kontrollierten Montagabend einen 19-jährigen E-Scooter-Fahrer in der Straße „Lindentor“ in Bad Salzungen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass ein bereits abgelaufenes Versicherungskennzeichen am Gefährt angebracht war. Die Weiterfahrt war beendet und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz die Folge.

