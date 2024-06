Erfurt. Zugänge, Abgänge? Alles was Sie wissen müssen über die Transferaktivitäten der Thüringer Fußball-Clubs.

Auch bei den Thüringer Fußball-Vereinen dreht sich das Transferkarusell dieser Tage kräftig. Wer kommt, wer geht, wer hat seinen Vertrag verlängert und was die Clubs aus dem Freistaat planen, finden Sie in unserem Transferticker.

Ex-Jena-Coach René Klingbeil findet neuen Verein (10. Juni)

René Klingbeil wurde im Dezember als Cheftrainer des FC Carl Zeiss Jena entlassen. Jetzt hat er einen neuen Job gefunden, heuert bei West-Regionalligist Wuppertaler SV an. Was er über seinen neuen Verein und seinen Ex-Club aus Thüringen sagt.

Union Mühlhausen hat prominenten Abgang (10. Juni)

Sven Bernsdorf verlässt den Thüringenliga-Aufsteiger Union Mühlhausen in Richtung Kreisoberliga Nordthüringen. Der 29-Jährige, der beim FC Rot-Weiß Erfurt, Hertha BSC und dem ZFC Meuselwitz spielte, will die FSG Salza-Nordhausen weiter voranbringen. Die Gründe.

Abschiede bei Oberliga-Absteiger SV Arnstadt (9. Juni)

Oberliga-Absteiger SV Arnstadt hat in seinem letzten Pflichtspiel einige Spieler verabschiedet. So werden Marco Pusch und Franz Lock den Verein verlassen. Andere Spieler wollen dafür in Arnstadt bleiben.

Wie der FC Carl Zeiss Jena seinen Kader für die neue Saison plant (9. Juni)

Sportdirektor Stefan Böger bastelt schon fleißig am Kader für die neue Saison. Unserer Zeitung hat er verraten, auf welchen Positionen der FC Carl Zeiss Jena noch Spieler sucht und welche Rolle Talente aus den eigenen Reihen bei den Planungen spielen.

Trainersuche beim SV Jena-Zwätzen ist beendet (8. Juni)

Landesklasse-Vertreter SV Jena-Zwätzen hat seine Trainersuche beendet. Frank Lenz wird künftig die sportliche Richtung beim Team aus dem Norden Jenas vorgeben.

Aufsteiger Bad Frankenhausen mit drei Neuen (6. Juni)

Der Toptorjäger der Kreisoberliga, Justin Helbing, kommt von der SG Leimbach zum SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen. Mit Jerome Riedel wird die Offensive nochmals breiter aufgestellt. Der Goalgetter kommt von der LSG Großwechsungen und hat bereits Oberligaerfahrung bei Wacker Nordhausen gesammelt. Außerdem verstärkt Paul Friedemann vom Landesklässler Motor Gispersleben die Defensive. Die Spieler:

Fünf Neue für die Spielvereinigung Siebleben (6. Juni)

Der Landesklassevertreter rüstet sich für die neue Saison mit einem Mix aus Jung und Alt. Zugänge: Eitenne Seyfarth, Christian Ortlepp (beide FSV Waltershausen), Lukas Rümpler (Empor Erfurt), Muhammed Jarju (FSV Ohratal), Philipp Grimm (FSV Martinroda). Abgänge: Hakan Al Mokdad (Westring Gotha), Marlon Bennet Körber, Christoph Körber (Richtung Erfurt), Majed Alhamod (offen), Robert Stauch (Richtung Bad Langensalza). Weitere Informationen finden Sie hier.

FC Rot-Weiß Erfurt holt Offensivtalent aus Halle (5. Juni)

Der FC Rot-Weiß Erfurt hat sich für die neue Saison mit einem weiteren Spieler verstärkt. Vom Halleschen FC kommt Marco Wolf zum Regionalligisten. Was Trainer Fabian Gerber über Wolf sagt und wie der 23-Jährige seinen künftigen Verein einschätzt.

Wismut Gera trennt sich überraschend von seinem Trainer (4. Juni)

Wismut Gera will anscheinend unbedingt in die Oberliga aufsteigen und zieht dafür alle Register. Im Thüringenliga-Endspurt wurde jetzt Trainer Kevin Brettfeld entlassen. Wer beim Traditionsverein von der Weißen Elster übernimmt.

Aderlass beim FSV Ohratal und neuer Trainer (3. Juni)

Nach dem Abstieg aus der Thüringenliga verlassen zahlreiche Spieler den FSV Ohratal. Mit Marcel Kuhnert ist aber ein neuer Trainer gefunden. Abgänge: Julian Knoll, Wilhelm Heun (beide SV 09 Arnstadt), Lucas Weis (SV Witterda), Luiz Miguel Schack, Steven Reinhold (beide Preußen Bad Langensalza), Jannes Fittje (FSV Waltershausen), Christopher Bomba (Borntal Erfurt), Maximilian Rast (offen), Muhammed Jarju (SpVgg Siebleben).

Zu- und Abgänge bei Thüringenliga-Meister FC An der Fahner Höhe (3. Juni)

Zugänge: Rico Baumgardt (Rückkehrer SC Großengottern). Abgänge: Paul Kirchner (FSG Salza), Erik Wienrich (noch offen), Elias Imrock (Pause), Jasen Aziza (nach Paderborn).

FC Rot-Weiß Erfurt holt Hinata Gonda (3. Juni)

Fünfter Zugang für Regionalligist FC Rot-Weiß Erfurt. Hinata Gonda verstärkt die Landehauptstädter und kommt von einem Oberligisten.

Zu- und Abgänge beim FSV Waltershausen aus der Landesklasse (2. Juni)

Zugänge: Jannes Fittje (FSV Ohratal). Abgänge: Dominik Werner (Grün-Weiß Stockhausen), Etienne Seyfarth, Christian Ortlepp (beide SpVgg Siebleben).

Zu- und Abgänge beim FSV Wacker Gotha aus der Landesklasse (2. Juni)

Zugänge: Marco Döll (Preußen Bad Langensalza). Abgänge: Paul Köllner (SG Ruhla), Tino Schönwaldt (SG Wandersleben).

Zugänge beim SV Westring Gotha aus der Landesklasse (2. Juni)

Zugänge: Hakam Al Mokdad (SpVgg Siebleben), Norman Kremser (Eintracht Apfelstädt).

Weitere Leistungsträger verlassen den FC Rot-Weiß Erfurt (23. Mai)

Dem FC Rot-Weiß Erfurt steht ein Neuaufbau bevor. Nach dem Abgang von Stürmer Romarjo Hajrulla verlassen weitere mit Andrej Startsev und Kwabe Schulz weitere Leistungsträger den Verein. Auch andere Spieler gehen.

1. SC Heiligenstadt hat einen neuen Trainer (17. Mai)

Thüringenligist 1. SC Heiligenstadt hat einen neuen Trainer: André Thüne wird Chefcoach bei den Eichsfeldern.

ZFC Meuselwitz bindet Trio (15. Mai)

Regionalligist ZFC Meuselwitz hat mit einem Trio verlängert. Luca Bürger, Florian Hansch und Christoph Pauling bleiben dem Verein verhalten. Abgänge stehen derweil auch schon fest.