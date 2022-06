Drei Muiomo-Tore: FC Carl Zeiss Jena siegt im ersten Testspiel beim SV 08 Rothenstein

Der FC Carl Zeiss Jena hat das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung klar gewonnen. Beim Kreisoberligisten SV 08 Rothenstein gewann der Fußball-Regionalligist am Sonnabend mit 7:0 (4:0). Im Bild: Max Grimm (FC Carl Zeiss Jena, r.) erzielt das 2:0, Pasqual Verkamp gratuliert

Im Bild: Andreas Patz (Trainer FC Carl Zeiss Jena)

Im Bild: Lukas Lämmel (FC Carl Zeiss Jena) gegen Fabian Büschel (Rothenstein, l.)

Im Bild: Mehr als 500 Zuschauer verfolgten die Partie.

Im Bild: Jürgen Walther (Trainer Rothenstein)

Im Bild: Die Mannschaften laufen auf.

Im Bild: Peter Ducke ist als Ehrengast dabei.

Im Bild: Martin Schurtzmann (Torwart Rothenstein) klärt vor Max Grimm (FC Carl Zeiss Jena)

Im Bild: Mehr als 500 Zuschauer verfolgten die Partie.

Im Bild: Schiedsrichter Franz Eschler mit Martin Schurtzmann (Torwart Rothenstein) und Stefan Wünsch (Rothenstein)

Im Bild: Lucas Anding (Rothenstein) und René Lange (FC Carl Zeiss Jena)

Im Bild: Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena, l.) und Jakob Aehnlich (Rothenstein)

Im Bild: Jonathan Muiomo (FC Carl Zeiss Jena) trifft gegen Torhüter Martin Schurtzmann zum 4:0.

Im Bild: Fans des FC Carl Zeiss Jena freuen sich auf die Partie.

Im Bild: Verabschiedung Lucas Anding (Rothenstein)

Im Bild: Marcel Hoppe, Max Grimm, Jonathan Muiomo und Dervis Erkan (von rechts) begrüßen die Rothensteiner.

Im Bild: Die Jenaer Ersatzbank mit Ugur Ogulcan Tezel, Burim Halili, Alexej Oguztsov (von links)

Im Bild: Willy Bokrant (Rothenstein) versucht, Jonathan Muiomo (FC Carl Zeiss Jena, r.) zu stoppen

Im Bild: Peter Ducke beim Ehrenanstoß.

Im Bild: Max Grimm (Jena, l.) und Stefan Wünsch (Rothenstein)

Im Bild: Mehr als 500 Zuschauer verfolgten die Partie.

Im Bild: Tobias Werner (Sportdirektor FC Carl Zeiss Jena, l.) und Andreas Patz (Trainer FC Carl Zeiss Jena)

Im Bild: Andreas Patz (Trainer FC Carl Zeiss Jena)

Im Bild: Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena, weiß) gegen Felix Radke (Rothenstein)

Im Bild: Takero Itoi (FC Carl Zeiss Jena, r.) nach 7:0 mit Probespieler Alexej Oguztsov (FC Carl Zeiss Jena)

Im Bild: Martin Schurtzmann (Torwart Rothenstein) klärt den Ball.

Im Bild: Maximilian Krauß (FC Carl Zeiss Jena) führt ein Alpaka - Bastian Strietzel (l.)

Im Bild: Jonathan Muiomo (FC Carl Zeiss Jena) trifft zum 3:0 gegen Martin Schurtzmann (Torwart Rothenstein)

Im Bild: Jakob Aehnlich (Rothenstein, l.) und Ugur Ogulcan Tezel (FC Carl Zeiss Jena)

Im Bild: Andreas Patz (Trainer FC Carl Zeiss Jena)

Im Bild: Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena, weiß) gegen Felix Radke (Rothenstein)

Im Bild: Mehr als 500 Zuschauer verfolgen die Partie.

Im Bild: Maximilian Krauß (FC Carl Zeiss Jena) führt ein Alpaka

Im Bild: Die Mannschaften laufen auf.

Im Bild: Die Jenaer Mannschaft mit Einlaufkindern.

Im Bild: Das Schiedsrichter-Team Franz Eschler mit Assistenten Tarik Dorsch (links) und Konrad Schaarschmidt

Im Bild: Mehr als 500 Zuschauer verfolgten die Partie.

Im Bild: Jonas Behrendt (Rothenstein, r.) und Pasqual Verkamp (FC Carl Zeiss Jena) im Zweikampf

Rothenstein. Der FC Carl Zeiss Jena ist mit einem Sieg in die Vorbereitung gestartet. Bei der Partie haben gleich zwei Testspieler mitgewirkt.

Der FC Carl Zeiss Jena hat das erste Testspiel in der Saisonvorbereitung klar gewonnen. Beim Kreisoberligisten SV 08 Rothenstein gewann der Regionalligist am Sonnabend mit 7:0 (4:0). Unser Schnellcheck zur Partie.

Kader: Der FC Carl Zeiss startet mit einem deutlich veränderten Kader in die Saison. Trainer Andreas Patz mischte gründlich durch und gab allen Spielern mindestens 45 Minuten Einsatzzeit. Lennard Jauck und Simon Feistner von den A-Junioren durften mit auflaufen.

Zwei Probespieler in Reihen des FC Carl Zeiss Jena

Probespieler: Max Brandt (zuletzt 2. Mannschaft FC St. Pauli) lief auf. Er hatte im Training überzeugt – eine Entscheidung über eine Verpflichtung wollen die Jenaer bis Anfang der Woche fällen. Mit dabei war auch Alexej Oguztsov (19), der nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine nach Deutschland geflüchtet war. Er fährt mit ins Trainingscamp.

Spielverlauf: Es war das erwartete Spiel auf ein Tor, wobei Rothenstein sehr geschickt verteidigte und weniger Gegentore als bei den vergangenen Gastspielen zugelassen hat. Die Jenaer ließen den Ball laufen. Trainer Patz vermisste aber die Zielstrebigkeit in Richtung Tor. Sieben Treffer gelangen dennoch. Jonathan Muiomo, von Optik Rathenow nach Jena gekommen, steuerte gleich drei Tore bei.

Aufstellung: Rothenstein: Schurtzmann – Möller, Radke, Tom Rücknagel, Bokrant, Anding, Aehnlich, Wünsch, Behrendt, Büschel, Gustmann. Eingewechselt: Weeber, Schmutzler, Runge, Weiß, Hölbing, Jan Rücknagel.

Jena, 1. Halbzeit: Kunz – Jauck, Hehne, Lange, Lämmel, Brandt, Erkan, Hoppe, Muiomo, Verkamp, Grimm.

Jena, 2. Halbzeit: A. Dedidis – Tezel, Halili, Feistner, Hoppe – Oguztsov, Brandt – Rosner, Schau, Takero – V. Dedidis

Tore: 0:1 Muiomo (12.), 0:2 Grimm (18.), 0:3, 0:4 Muiomo (24., 32.), 0:5, 0:6 V. Dedidis (60., 66.), Itoi (77.)

Zuschauer: Die Rothensteiner haben bei ihrem Vereinsfest keine Mühen gescheut. Die Partie erwies sich wieder als Publikumsmagnet. Über 500 Zuschauer waren dabei.

Trainingscamp in Wesendorf

Ausblick: Die Jenaer Mannschaft reist am Montag ins Trainingslager nach Wesendorf (Niedersachsen). Das am Donnerstag geplante Testspiel gegen die zweite Mannschaft von Hannover 96 entfällt. Dafür treffen die Jenaer am gleichen Tag auf den Regionalligisten SV Rödinghausen. Die Partie findet allerdings ohne Zuschauer statt.

