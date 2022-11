FC Carl Zeiss Jena im Pokal gegen FC Thüringen Weida: Favoritensieg auf dem Roten Hügel

Weidas Schlussmann Christopher Haase kann einen Schuß abwehren. Am Ende verliert der FC Thüringen Weida nach großen Kampf gegen den FC Carl Zeiss Jenas mit 0:5

Pokalverteidiger FC Carl Zeiss Jena gewinnt klar beim FC Thüringen Weida und zieht ins Halbfinale ein.

Der FC Carl Zeiss Jena löste die Pokalaufgabe beim Thüringenligisten FC Thüringen Weida souverän und zog mit einem 5:0 (2:0)-Erfolg ins Halbfinale des Thüringer Landespokals.

Vom Anpfiff weg machte der Favorit das Spiel, es war eine Frage der Zeit, dass die Jenaer zum Torerfolg kamen. Doch 25 Minuten dauerte es, bis Halili die Jenaer vor 1618 Zuschauern auf dem Sportpark Roter Hügel in Führung brachte.

Für Weida war es das "Spiel des Jahres"

Grimm (33.), der kurz zuvor eingewechselte Ohhurtsov (59.), Krauß (86.) und Dedidis in der Schlussminute, schraubten das Ergebnis in die Höhe. Die Weidaer schwächten sich zudem mit einer Roten Karte, die Do. Schmidt (74.) nach einem Foulspiel erhielt.

"Wie das Spiel auch ausgeht. Es war für uns das Spiel des Jahres, eine schöne Kulisse, wir haben dagegen gehalten - am Ende fiel die Niederlage etwas zu hoch aus", sagte Weida-Trainer Hendrik Penzel.

Auch Jena-Coach Henning Bürger war mit dem Auftritt seiner Elf zufrieden: "Das war erst einmal ein Geduldsspiel. Das erste Tor ist in so einem Spiel das schwerste. Ein Kompliment an die Weidaer, die einen schönen Pokalnachmittag organisiert haben."

