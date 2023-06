FC Rot-Weiß Erfurt plant Testspiel gegen Champions-League-Teilnehmer

Erfurt. Kommt zur Vorbereitung ein Hochkaräter ins Steigerwaldstadion? Rot-Weiß Erfurt plant am 22. Juli ein Duell gegen einen Champions-League-Teilnehmer. Derweil sind weitere Testspielpartner bekannt.

Eine Woche vor dem Punktspielstart der Regionalliga wird sich der FC Rot-Weiß Erfurt am Samstag, 22. Juli, seinen Fans im Steigerwaldstadion präsentieren. Wahrscheinlich kommt ein Gegner, dessen Name im deutschen Fußball wohl nur vom FC Bayern überstrahlt wird.

Sportdirektor Franz Gerber bestätigte, dass man Vizemeister Borussia Dortmund in die Arena holen will: „Es ist noch nicht perfekt. Aber es sieht sehr gut aus, dass wir diesen Top-Gegner verpflichten können.“

Der Rot-Weiß-Geschäftsführer hofft dann auf eine große Kulisse. „Ich kann mir vorstellen, dass wir es schaffen, 10.000 Zuschauer oder mehr ins Stadion zu locken“, sagte Gerber und verweist auf die sportlichen Erfolge, trotz der verpassten Meisterschaft der Borussen um deren Kapitän Marco Reus: „Mit Dortmund kommt eine Champions-League-Mannschaft nach Erfurt. Das wäre ein absoluter Höhepunkt.“

Erster Test gegen Würzburger Kickers

Damit nimmt der Plan für die Vorbereitung, die am 28. Juni beginnt, weiter Formen an. Der FC Rot-Weiß wird vier Tage nach der ersten Trainingseinheit am Sonntag, 2. Juli, gegen die Würzburger Kickers aus der Regionalliga Bayern testen. Der Austragungsort ist allerdings noch offen. Weitere Spiele sind am Freitag, 7. Juli, beim Landesligisten SSV Nörten-Hardenberg aus Niedersachsen sowie ein Vergleich zwei Tage später gegen Würzburgs Ligarivale 1. FC Schweinfurt 05 geplant. Jenes Duell am 9. Juli soll in der Region ausgetragen werden, wobei der Spielort auch hier noch offen ist. Vorgesehen ist außerdem am Samstag, 15. Juli, noch ein weiterer Test bei einem Drittligisten.

Eine Woche nach dem geplanten Dortmund-Spiel startet Erfurt am 29./30. Juli in die neue Regionalliga-Saison. Nachdem Rot-Weiß in der zurückliegenden Serie als Aufsteiger zum Auftakt in Luckenwalde (1:1) antreten musste, wünscht sich Gerber diesmal ein Heimspiel zum Start ins neue Spieljahr.

