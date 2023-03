Update zum FC Carl Zeiss Jena: So geht es Burim Halili nach Partie gegen BSG Chemie Leipzig

Jena. Die aktuellen Nachrichten zum Sonntag über den FC Carl Zeiss Jena: Wir haben am Tag nach dem Spiel nachgehakt.

Der FC Carl Zeiss Jena hat am Sonnabend die BSG Chemie Leipzig mit 2:0 besiegt. Unser Nachrichten-Update am Sonntagvormittag zu der Regionalliga-Partie.

Verletzung I: Beim Spiel gegen die Leipziger hat sich Abwehrspieler Burim Halili verletzt. Torwart Kevin Kunz hat einen Ball abgefangen und war dabei mit dem Jenaer Verteidiger, der einst von Chemie Leipzig nach Jena gewechselt war, zusammengestoßen. Halili musste ausgewechselt werden und wurde ins Klinikum eingeliefert, wo er über Nacht bleiben musste. Vorerst lautet die Diagnose Rippenprellung. Eine weitere Untersuchung findet am Sonntag statt.

Ein- und Auswechslung in der Viererkette

Verletzung II: Maurice Hehne war für Halili ins Spiel gekommen, blieb aber nur kurze Zeit auf dem Feld. „Er war schon im Abschlusstraining umgeknickt“, sagt Trainer René Klingbeil. Im Spiel ereilte es den Verteidiger erneut, so dass nur die Auswechslung blieb. Am Montag findet eine Untersuchung im Magnetresonanztomografen statt. Die Aufgabe als Innenverteidiger übernahm Ken Gipson. Der komplette Spielbericht

Polizei I: Die Polizei zieht eine sehr positive Bilanz des Spiels, das 4522 Zuschauer gesehen hatten. 600 Chemie-Fans waren angereist. Der Großteil der Gästefans sei per Bahn am Westbahnhof angekommen und geschlossen in Richtung Stadion gelaufen. Hierbei sei es zu kürzeren Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Gleiches gilt für den Marsch von 350 Jena-Fans von der Innenstadt zum Stadion. „Das Spiel verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle störungsfrei“, heißt es im Polizeibericht. Bei der Abreise sei lediglich ein Nebeltopf gezündet worden. „Im Ergebnis konstatiert die Landespolizeiinspektion Jena einen erfolgreichen und friedlichen Einsatz“, schreibt die Polizei, die Unterstützung von Einsatzkräften aus anderen Thüringer Regionen und aus Bayern erhielt.

Polizei II: Die Polizei war aber am Samstagabend wegen eines anderen Einsatzes am Bahnhalt Zwätzen gefragt, wo es einen Vorfall mit 300 Fans eines Fußball-Zweitligisten gab.

