Weitere Liveübertragungen geplant: Terminplan für FC Carl Zeiss Jena steht fest

Jena. In der Regionalliga steht der weitere Terminplan fest. Das bringen die nächsten Wochen für den FC Carl Zeiss Jena.

Der Nordostdeutsche Fußballverband hat die nächsten Spieltermine für den FC Carl Zeiss Jena fest angesetzt. In den kommenden Wochen werden insgesamt drei Regionalliga-Partien des Vereins live auf unserer Internetseite übertragen.

Das betrifft als erstes das Spiel des FC Carl Zeiss Jena bei der VSG Altglienicke, das am Freitag, 31. März, stattfindet. Um 19 Uhr muss der FCC bei der Mannschaft der Stunde antreten, die in diesem Jahr sechs Siege und ein Unentschieden geholt hat. Im Gegensatz zur vergangenen Saison hat der Verein diesmal die Lizenz für die dritte Liga beantragt.

Weitere Live-Übertragungen von Spielen des FC Carl Zeiss Jena geplant

Unsere Leserinnen und Leser können noch ein weiteres Spiel des FC Carl Zeiss Jena live auf unserer Internetseite verfolgen. Anpfiff des Auswärtsspiels beim Berliner AK ist am Freitag, 28. April, um 19 Uhr.

Offen bleibt in den aktuellen Ansetzungen des NOFV, wann das Nachholspiel des FCC beim FC Energie Cottbus ausgetragen wird. Der vom FC Carl Zeiss favorisierte Termin in der Woche vor Ostern lässt sich aufgrund eines anderen Cottbuser Spiels nicht realisieren. Klar ist: Bis Saisonende ist kein Wochenendspieltag mehr frei, so dass die Partie unter der Woche nachgeholt werden muss. Unabhängig vom Termin ist die Begegnung ebenfalls live auf unserer Internetseite zu sehen.

Festgesetzt ist nun folgender Terminplan bis zum 30. Spieltag:

• Samstag, 18. März, 16 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – BSG Chemie Leipzig (live im MDR)

• Samstag, 25. März, 14 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – ZFC Meuselwitz (Thüringenpokal)

• Freitag, 31. März, 19 Uhr: VSG Altglienicke – FC Carl Zeiss Jena (live auf unserer Internetseite)

• Sonntag, 9. April, 13 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – FSV 63 Luckenwalde

• Samstag, 15. April, 13 Uhr: SV Lichtenberg 47 – FC Carl Zeiss Jena

• Samstag, 22. April, 14 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – ZFC Meuselwitz

• Freitag, 28. April, 19 Uhr: Berliner Athletik Klub 07 – FC Carl Zeiss Jena (live auf unserer Internetseite)

