Zwei Stammspieler bleiben: FC Carl Zeiss Jena hat die ersten Verträge verlängert

Jena. Die Personalplanungen beim FC Carl Zeiss Jena kommen in Gang: Warum sich Trainer René Klingbeil besonders freut.

Der FC Carl Zeiss Jena hat die ersten beiden Außenverteidiger für die neue Saison gebunden: Der Fußball-Regionalligist hat am Freitag die Verträge von Marcel Hoppe und Ken Gipson jeweils bis Sommer 2025 verlängert.

„Wir haben eine gute und absolut wettbewerbsfähige Mannschaft, die wir weiter entwickeln wollen“, sagt Cheftrainer René Klingbeil. „Deshalb freut es mich sehr und ist ein wichtiges Signal, dass es uns gelungen ist, mit Marcel und Ken zwei für uns sehr wichtige Stammkräfte zu binden und somit auch in der kommenden Saison auf sie zurückgreifen zu können.“

Hoppe erfreut über das Vertrauen

Linksverteidiger Marcel Hoppe war im Sommer 2021 vom FC Energie Cottbus nach Jena gewechselt. In dieser Saison hat er bereits 26 Pflichtspieleinsätze absolviert. „Ich fühle mich in Jena extrem wohl und weiß, was ich am Verein, den Fans und der Stadt habe“, sagt der 23-Jährige. Er spüre das Vertrauen des Trainerteams und habe “riesige Lust, im bald fertigen neuen Stadion weiter für diesen Traditionsverein spielen zu dürfen“.

Marcel Hoppe ist Linksverteidiger beim FC Carl Zeiss Jena. Foto: Tino Zippel

Ken Gipson (27) war im Sommer 2022 zum FC Carl Zeiss gestoßen. Er hatte zuvor die SG Sonnenhof-Großaspach gespielt. „Hier entsteht etwas. Und das gilt sowohl für Stadion als auch Mannschaft, in der ich mich sehr wohl fühle.“

Weitere Gespräche folgen mit Trainerteam

Geschäftsführer Chris Förster sieht damit „zwei erste wichtige personelle Pflöcke eingeschlagen, auf die weitere folgen werden.“ Er werde in enger Abstimmung mit dem Trainerteam und den Gremien intensiv Gespräche führen, unter anderem mit dem Trainerteam, das noch nicht vertraglich gebunden ist.

Für die Saison 2023/24 vertraglich gebunden sind:

• Torhüter: Kevin Kunz

• Abwehr: Maurice Hehne, Marcel Hoppe, Ken Gipson

• Mittelfeld: Lukas Lämmel, Oleksii Ogurtsov, Justin Petermann, Jonathan Muiomo

• Angriff: Max Grimm, Jan Dahlke, Pasqual Verkamp, Benjamin Zank, Josien Nathaniel

