Stadtbahnen der hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra auf dem Betriebshof Glocksee. Die Gewerkschaft Verdi will Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern lahmlegen.

Berlin. Am Freitag werden vielerorts Busse und Bahnen still stehen. Grund dafür ist der Warnstreik im Nahverkehr, den Verdi angekündigt hat.

Die Gewerkschaft Verdi will am Freitag mit Warnstreiks den öffentlichen Nahverkehr in zahlreichen Städten in mehreren Bundesländern lahmlegen. Damit soll der Druck in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Kommunen und des Bundes erhöht werden, wie die Gewerkschaft am Dienstag in Berlin mitteilte.

Sechs Bundesländer plus München: Verkehrschaos droht

Im Zuge stockender Tarfiverhandlungen hat Verdi gemeinsam mit der Klimaschutzbewegung Fridays for Future (FFF) dazu aufgerufen, den Freitag als Verkehrswendeaktionstag zu nutzen. Die vom Streik betroffenen Länder sind Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Bereits am Montag und Dienstag standen viele öffentliche Verkehrsmittel in Nordrhein-Westfalen still.

Zudem droht in München ein Verkehrschaos. Tram und S-Bahn-Verkehr sollen größtenteils, die U-Bahnen komplett zum Erliegen kommen. Laut Presseberichten soll sich die Stadtverwaltung in Verhandlungen mit privaten Busunternehmen für den Ersatzverkehr befinden.