Achava-Live-Forum: Wenn du 13 bist …

Éva Fahidi-Pusztai sitzt in ihrem Wohnzimmer in Budapest vor der Kamera. Es ist kurz vor 20 Uhr. Die 95-Jährige schaut fröhlich in die Runde. „Schön, dass wir uns wiedersehen“, sagt sie, ehe das Achava-Live-Forum (ALF) auf Sendung geht. Die Achava-Festspiele stehen seit 2015 in Thüringen für Musik, Toleranz, jüdischen Impuls und interreligiösen Dialog. Intendant Martin Kranz hat mit der ungarischen KZ-Überlebenden schon zwei Dutzend Schülerrunden veranstaltet. Nun gilt: maximale Distanz und dabei ganz nahbar.

Mehr als 150 Personen folgen zwei Stunden dem Live-Stream aus Anlass der Pogromnacht am 9. November 1938. Kranz sendet aus dem Kontor in Erfurt; in Jena ist je eine Schülergruppe im Christlichen Gymnasium und in der Gemeinschaftsschule „UniverSaale“ zugeschaltet, um nach Budapest zu schauen – und um Fragen zu stellen.

Das Gespräch ist eine Begegnung auf Augenhöhe

Mit im Erfurter Studio sind Rosa und Theo. Die beiden Achtklässler aus Jena sind gut vorbereitet. Doch hier wird kein Fragenkatalog abgearbeitet. Das Gespräch ist eine Begegnung auf Augenhöhe. Eigentlich war eine Veranstaltung mit mehr als 100 Personen in einem großen Uni-Hörsaal in Jena geplant. Für Martin Kranz gilt: Kontaktminimierung ja, aber keine Absage solcher Bildungsveranstaltungen. „Es ist uns gelungen, das Unmögliche möglich zu machen“ – gemeinsam mit den verantwortlichen Lehrkräften: Es schalten sich Kohorten zu, die auch im Schulalltag zusammen sind. Die Technik besorgt der Veranstalter.

Éva Fahidi-Pusztai ist Jahrgang 1925. Doch sie kommt Theo und Rosa, die beide 13 sind, schnell nah: Denn sie ist ebenfalls 13, als damals in Deutschland und Österreich die Synagogen brennen. Eine alte Tante in Wien verschwindet – spurlos. Viel später, da hat Éva als Einzige aus ihrer Familie den Holocaust überlebt, hadert sie mit ihrem geliebten Vater, weil der nicht rechtzeitig den mühsam erarbeiteten Wohlstand hinter sich gelassen hat und mit der Familie ausgewandert ist. Noch wäre Zeit gewesen ...

Ein letzter Augenblick mit der Mutter und der kleinen Schwester

Éva beschreibt an diesem Abend den Augenblick in Auschwitz-Birkenau 1944, als sie von ihrer Mutter und ihrer acht Jahre jüngeren Schwester getrennt wird. In dem Moment ist ihr noch nicht klar, was diese Selektion bedeutet.

Eine Jenaer Schülerin will wissen, ob ihr der Glaube geholfen habe. Nein, sagt sie. Auf Veranlassung des Vaters soll die Familie 1936 katholisch werden. Éva, die auf eine Klosterschule muss, tut sich schwer mit all den Glaubensgrundsätzen, die ihr nicht einleuchten. Ihrer kritischen Fragen wegen hat sie eine bittere Zeit an der Schule.

Éva erzählt vom Ghetto 1944, von der Fahrt im Viehwaggon, von der harten Arbeit in Allendorf, von den Nazis und von den Menschen, die wegschauen und nachher nichts gewusst haben wollen. Von der Befreiung, vom Trauma, aber auch von der lebenslangen Freundschaft mit weiblichen Häftlingen aus Ungarn.

Am Freitag, 13. November, schalten sich aus Eisenach Elisabeth-Gymnasiasten zu. Nach „Frag den Rabbi“ ist von 11.30 bis 13 Uhr erneut Éva Fahidi-Pusztai mit Schülern im Gespräch. Die Achava-Festspiele ermöglichen dies in Zusammenarbeit mit den Jüdisch-Israelischen Kulturtagen Thüringen.