Arno Strobel stellt neuen Thriller beim Krimifestival Erfurt vor

„Eigentlich sehen Sie ganz normal aus“: Stimmt. Arno Strobel sieht ganz normal aus. Krank ist der Thriller-Autor auch nicht, wie ebenfalls schon vermutet wurde. Sprachlosigkeit ob des ersten und Fassungslosigkeit ob des zweiten Anwurfs hat er längst überwunden: „Sie lesen das Zeug, was stimmt denn mit Ihnen nicht?“ hält er humorvoll dagegen und baut ansonsten diese Skurrilitäten in seine Lesungen ein, als Nuancen der Frage „Woher nehmen Sie Ihre Ideen?“

Thriller-Autor spielt mit Urängsten

Aus dem alltäglichen Leben, könnte die Quintessenz lauten – die Urängste, mit denen Strobel immer wieder spielt, die Grenzerfahrungen, die er seinem Publikum zumutet, die entspringen keinem kranken Hirn, sondern sind lediglich Überspitzungen dessen, was in uns allen wohnt (oder lauert) – oder in unserer Umwelt.

Smarthome ist Thema von „Die App“

Wie realitätsnah Strobel ist, stellt er im neuen Buch „Die App“ unter Beweis, das er zum Krimifestival Erfurt im Landeskriminalamt (LKA) vorstellte. Das Smarthome ist sein Thema: Das Zuhause, das dermaßen von Elektronik durchdrungen ist, dass die Bewohner alles jederzeit von überall her steuern können. Strobel dreht es um: Das Haus steuert sich selbst und die Bewohner – oder ist es gar nicht das Haus?

„Wartest du darauf, dass jemand bei dir einbricht?“

„Jetzt muss ich aber aufhören zu lesen, jetzt wird es so spannend, das halte ich nicht aus“: Strobel spricht’s, kichert und schlägt „Die App“ zu, um lieber wieder zu erzählen. Seine Lesungen sind eher Shows, sehr zum Vergnügen des Publikums, denn Strobel erzählt ebenso gut mündlich wie schriftlich. Von dem allein lebenden Freund, mit dem er in der Kneipe sitzt und der ständig aufs Handy und damit in sein leeres Wohnzimmer starrt – weil er es jetzt kann, er hat die App. „Wartest du darauf, dass jemand bei dir einbricht?“

Oder von dem mit mehr als 100 Kameras und 300 Apps ausgestatteten Haus in Niederbayern, das er zu Recherchezwecken besuchte. Es spricht – und teilt dem Hausherrn mit, dass es Windeln für den Sprössling einkaufen wird. Eine Nummer größer als bisher, da das Kind nach Berechnungen dieser künstlichen Intelligenz seit dem letzten Kauf gewachsen sein ­müsste.

IT-Spezialisten ganz oben auf der Wunschliste

Spätestens an diesem Punkt wird klar, dass Strobel, von Haus aus Informatiker und 20 Jahre lang als solcher tätig, für die Ausgangspunkte seiner Romane nicht gar so viel abstruses Vorstellungsvermögen braucht.

Künstliche Intelligenz beschäftigt auch das Landeskriminalamt, zwangsläufig. Sie wird schließlich nicht nur von den „Guten“ genutzt. IT-Spezialisten stehen in der Behörde ganz oben auf der Wunschliste. Zu Werbezwecken zeigt die hauseigene Abteilung einen Film, in dem sie ihren Nerd-Status ein wenig auf den Arm nimmt, aber auch darstellt, welche Herausforderungen IT bietet – und in welchen Ausmaß der Arbeitsalltag von Sicherheitsbehörden davon durchdrungen ist.

Mit der Lizenz zum Aufsteigen lassen

Fliegen lassen durfte ihr Kollege am Nachbarinfostand die Drohnen zwar nicht, die passend zum Abend präsentiert wurden, aber erzählen, was diese kleinen Schwestern der Polizeihubschrauber können. Tatorte dokumentieren, 3D-Animationen wie bei Google Maps erstellen, Vermisste oder Eingeschlossene finden und mehr.

Die Lizenz zum Aufsteigen lassen hatte jedoch der Mitarbeiter in der Mensa, dem „Tatort“ für die Lesung. Und so schwebte eine Zeit lang eine Drohne bedrohlich surrend in einer Ecke – was sich im Saal tat, wurde dank ihrer Kamera auf die Großleinwand projiziert.

Schwarzer Humor hilft manchmal als einziges

Paketbote, Waffenträger, Spionagegerät: Wozu eine Drohne eingesetzt werde, sehe man ihr nicht an, sagte LKA-Präsident Jens Kehr zur Eröffnung des Abends. Falls aber auf diese Weise jemandes Frau verschwinden sollte, „wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihr LKA“, leitete er schmunzelnd zu Arno Strobel über. Der hatte neben dem jüngsten Krimi auch eine Kurzgeschichte im Gepäck, schwarzer Humor über Corona und den Lockdown: „Der einzige Weg, durch den ich mit Dingen fertig werden kann, die mich belasten und vom Schreiben abhalten können – in dem ich sie von ihrer komischen, abstrusen Seite ­nehme.“

