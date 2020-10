Der Klangarbeiter: Werkstattbesuch beim neuen Generalmusikdirektor des Theaters Altenburg-Gera

Das Presto aus Mozarts Prager Sinfonie begrüßt den Gast schon auf dem Weg durch die Theaterkatakomben zum Konzertsaal. Es bricht ab nach ein paar Takten, beginnt von vorn. Wieder und wieder. – Probenbesuche sind immer ein Abenteuer, denn nicht jeder Dirigent erlaubt fremde Ohrenzeugen in seiner „Werkstatt“. Ruben Gazarian, der neue Generalmusikdirektor des Theaters Altenburg-Gera, hat überhaupt kein Problem damit. Per SMS haben wir uns verabredet.

Es ist erst sein dritter Arbeitstag mit dem Philharmonischen Orchester, der Montag vorm Antrittskonzert. Die Tür zum Sesam öffnet sich, und natürlich feilt und schleift und poliert Gazarian noch immer am Mozart-Finale. Unermüdlich. Dann huscht ein Leuchten über sein Antlitz: „Ja!“ ruft er. „Danke.“ In der kurzen Pause, bis die Noten für Paisiellos „Barbier“-Ouvertüre und das Reicha-Konzert auf die Pulte kommen, bleiben die fünf ersten Geiger sitzen. Registerprobe. Wieder Mozart. Dasselbe Spiel.

Der lässt probieren, bis die Finger bluten, scheltet man unter Insidern solch einen vermeintlichen Quälgeist. Doch ganz im Gegenteil: „Ich find‘ der macht das sehr gut“, sagt fest die Geigerin Annegret Knoop. „Herr Gazarian arbeitet sehr ruhig und konzentriert; wir freuen uns, dass er da ist.“ Robert Hartung, ein Bratscher, ergänzt: „Die Zusammenarbeit ist sehr frisch, mit viel Energie und mit Freundlichkeit. Das tut gut.“ Kaum einer der Altenburg-Geraer Musiker hatte mit Ruben Gazarian zuvor bereits zu tun. Die meisten kennen den langjährigen Chef des Württembergischen Kammerorchester Heilbronn und amtierenden Leiter des Georgischen Kammerorchester Ingolstadt nur von CDs, die er mit beiden Klangkörpern regalmeterweise produziert hat. Lauter Perlen der Klangkultur.

Das Menschliche ist ihm wichtig

Versonnen genießt er einen Moment des Glücks: Ruben Gazarian bei den Proben zu seinem Geraer Antrittskonzert. Foto: Wolfgang Hirsch

Das kommt nicht von ungefähr. Ruben Gazarian versteht sich auf den guten Ton – auch im übertragenen Sinne. Nie hört man von ihm einen Tadel, gar ein lautes Wort. Mit engelsgleicher Beharrlichkeit probiert der 48-jährige Armenier an Details, bis nicht nur der große Bogen stimmt. Seine präzise Schlagtechnik, vor allem die Mimik, die Körpersprache verraten seine Glut bei der Arbeit. Und die Musiker sind davon wie beflügelt.

„Ich liebe es, mit ihm zu spielen“, schwärmt der Hornist Bence Sóvágó, „weil das alles so intensiv ist.“ Der Ungar kennt Gazarian schon aus Ingolstädter Zeiten. Allem Anfang wohnt ein Zauber inne, heißt es; doch bei diesen Vormittagsproben in Gera regiert Euphorie. Und man ahnt, wie diese so spontan verschworene Gemeinschaft das Publikum bei den ersten Konzerten hinreißen wird.

Für mindestens vier Spielzeiten läuft Gazarians Vertrag in Altenburg-Gera. In Heilbronn blieb er 16 Jahre, in Ingolstadt scheidet er im Dezember nach sechs Jahren aus dem Amt. Wegen der neuen Aufgabe in Ostthüringen. „Ich war sofort verliebt in dieses Theater, als ich vor 19 Jahren das erste Mal hier war“, sagt der hellwache Sympathieträger, als wir uns für ein Pausen-Plauderstündchen in seine Garderobe zurückziehen.

Er entschuldigt sich kurz, muss das verschwitzte Hemd wechseln. Und dann reden wir lange über Politik, über den aktuellen Konflikt um Berg-Karabach, über türkische Großmachtgelüste und über Franz Werfels „Die 40 Tage des Musa Dagh.“ – Natürlich macht Gazarian sich Sorgen, er hat Freunde und Verwandte in der alten Heimat, obwohl er nun schon länger in Deutschland ist, als er in Armenien war. Hat die Violine in Jerewan und Leipzig studiert, ist dann beim Westsächsischen Symphonieorchester vom Konzertmeisterstuhl ans Dirigentenpult gewechselt. Trotzdem: Nach all den Jahren höchst erfolgreichen Wirkens im Konzertsaal hat es ihn in den Operngraben gezogen.

Vorliebe fürs deutsche Fach

Mag sein, dass es in der Opernliteratur noch ein paar Repertoirelücken gibt. Doch die Sicht von unten auf die Bühne ist ihm gar nicht unvertraut. Schließlich hat er am Theater Heilbronn so manche szenische Produktion dirigiert, erzählt er. Seine Vorliebe gehört dem deutschen Fach: Beethoven, Wagner, Strauss. Seine erste Musiktheaterproduktion in Gera wird Mahlers „Lied von der Erde“ sein. „Oper, auch Operette, liebe ich sehr“, verrät er.

Da glüht er schon wieder. Schier die ganze lange Pause haben wir im Eifer verplaudert. Von draußen hört man bereits die Musiker sich wieder einspielen. „Je mehr man bei den Proben bohrt, desto größer die Chance, dass wir ,es‘ im Konzert einfach entstehen lassen können“, erklärt Ruben Gazarian. Dieses „es“: Das ist das Unerklärliche, das Magische in der Musik. Und schon eilt der so unprätentiöse Maestro die Treppe hinab zum Saal...

Konzerttermine: Di, Mi, Do, jeweils 19.30 Uhr, in Gera, Do auch 14.30 Uhr; Fr, 19.30 Uhr in Altenburg