Hunderte auf virtuellem Rundgang

Was können wir tun? Das fragen wir Kulturschaffende und Kulturfreunde, seitdem das gesellschaftliche Leben so gut wie zum Erliegen gekommen ist. Unser Tipp kommt heute von Bärbel Grönegres, Geschäftsführerin der Thüringer Tourismus GmbH:

Groß ist dieser Tage die Sehnsucht nach schönen Ausflügen – mal wieder etwas Neues erleben, sehen oder hören. Für uns als Landestourismusorganisation ist das ein guter Grund, unsere Tourismuswerbung für Thüringen – zumindest zeitweise – komplett ins Netz zu verlegen. So bieten wir aktuell virtuelle Spaziergänge durch Thüringens schönste Städte und Regionen. Erfurt und Weimar haben wir schon zu Fuß besucht; am Karfreitag geht es in die Bachstadt Arnstadt und am Ostersonntag hinauf zur Wartburg.

Wir starten immer 14 Uhr auf unserem Facebook-Kanal „Thüringen entdecken“ mit einer sogenannten „Watch Party“. Bisher virtuell dabei waren mehr als 400 Gäste. Das wäre unter realen Umständen natürlich nicht zu bewältigen: Im Netz aber ist es ein wahres Fest! Tolle Dialoge und Kommentare zum Reiseland Thüringen sind da zu lesen. Das beweist uns, dass Thüringen auch in Krisenzeiten nicht an Strahlkraft verloren hat und den Menschen weiterhin Freude bereitet. Darüber hinaus sind alle Spaziergänge auch im Nachgang auf unseren Kanälen abrufbar. Insgesamt 79.000 Menschen haben wir damit bereits erreicht.

Auch unser touristisches Musikjahr findet nun virtuell statt: Ab sofort zeigen wir immer mittwochs um 19 Uhr Konzerte aus unserem schönen Musikland! Für heute Abend nehmen wir unsere Facebook-Nutzer mit ins Theater Erfurt und präsentieren ein Wunschkonzert vom 21. Juni 2019. Für dieses einmalige Konzert durfte das Publikum Programmdirektor sein – so erklang eine schöne Mischung von Mozart über Beethoven bis hin zu Grieg.

Aktuell sind wir im regen Austausch mit unseren Partnern über die kommenden Konzerte und freuen uns natürlich über Vorschläge. Es bewegt sich also eine ganze Menge im Thüringer-Tourismus – und wir laden alle herzlich ein, daran Teil zu haben!

Thüringen virtuell entdecken unter: www.facebook.com/thueringen. tourismus.de