Kunstpause: Schnappi, bitte komm zurück!

Jeden Morgen stehe ich auf dem Balkon und blicke auf die Gera hinunter. Schwimmt da was? Ein Monster mit schuppigem Schwanz und spitzen Zähnen? Ich habe ihm ein gebratenes Bio-Huhn in die Weide gehängt, und die Fotofalle ist gespannt. Doch bisher hat es noch nicht schnapp gemacht.

Vielleicht ist es in die ewigen Jagdgründe abgetaucht, unser Unstrut-Krokodil. Vielleicht mag es keine anderen Gewässer. Bestimmt ist es ihm bei Artern zu trocken. Trotzdem, ich hoffe sehr, dass es zurückkehrt. Ich hoffe es für Thüringen, für unsere Zukunft, für den Aufschwung der Region.

Nur das Krokodil kann uns noch retten.

Was haben wir denn sonst so zu bieten? Der Wald stirbt, Oberhof borgt sich Schnee, die Apfelernte fällt wieder madig aus, und die staubigen Felder werden von den Wühlmäusen kahlgefressen. Da kommt plötzlich ein Krokodil um die Ecke und beschert uns die Aufmerksamkeit, die wir so dringend brauchen.

Was waren das für aufregende Wochen, als wir die Wasser- und Radwege sperren und die Kinder anpflocken mussten! Als uns die Reporter die Uferböschung zerlatschten und sich die Schlagzeilen überschlugen: „Reiterin sichtet Krokodil bei Schönewerda!“ – „Suche nach Unstrut-Krokodil geht weiter!“ – „Kein Krokodil in der Unstrut – oder doch?“ Als wir alle das Monster jagen durften!

Endlich mal keine Infektionszahlen, keine Firmenpleiten, keine Fußballpossen, keine Waldbrände, keine Flüchtlinge, kein Klimawandel. Dafür eine Gefahr, viel größer, bissiger, tödlicher. Sie lauerte nicht hinterm Horizont, sondern an der nächsten Flussbiegung. Jederzeit konnte das Reptil auftauchen und nach uns schnappen!

Und das Ende vom Lied? Ein Experte aus dem Westen wird angeheuert. Der schaut sich am Tatort um, sieht die sterbenden Bäume, die austrocknenden Nebenarme der Unstrut und sagt ungerührt: Kein Krokodil. Ein Biber.

Wie stehen wir denn da? Als Bananen-Ossis, die keinen Biber von einem Krokodil unterscheiden können? Und das im 30. Jahr der Einheit. Was ist das überhaupt für ein Experte...? Bitte, komm zurück, Schnappi! Mach schnell! Ich hab’ einen fetten Happen für dich.