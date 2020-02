Weimar. Die Band Mrs. Frizzle löst sich nach 17 Jahren auf und lädt am Freitag zum Abschlussball ins Weimarer Mon Ami. Auf Fans wartet eine Abschiedsüberraschung.

Letztes Konzert: Mrs. Frizzle lädt zum Abschlussball nach Weimar

Wie schwierig es ist, neben Familie, Job und Haushalt, Zeit und Kraft für ein Hobby zu finden, wissen viele. „Das haben wir immer gut hinbekommen“, sagt Sängerin Marleen der Band Mrs. Frizzle und lässt die Bombe platzen: „Wir lösen uns trotzdem auf!“ Das sitzt!

Plötzlich hatten die Frizzles das Gefühl, sich auseinanderzuleben. Das gab es noch nie, seitdem sie sich beim Lehramtsstudium in Erfurt getroffen hatten. Ein Band-Gespräch musste her. Innerhalb von zehn Minuten waren sich Marleen, Quasi, Matze, Jan, Hannes und Christian einig und das Ende der Band war nach 17 Jahren besiegelt.

„Wir haben uns privat und musikalisch unterschiedlich entwickelt“, sagt Marleen. Lange fühlte sich die Frontfrau in ihren extravaganten Bühnen-Outfits als Entertainerin. Inzwischen fühlen sich alle sechs als Künstler. Jeder für sich. Und das ändert sich auch nicht, denn ohne Musik geht auch künftig nix. „Unseren Proberaum gibt’s weiter. Er soll ein Ort für unsere Kreativität bleiben,“ sagt Gitarristin Quasi. Es sei gerade unglaublich spannend, so in der Schwebe zu sein, nicht zu wissen, wohin es musikalisch geht.

Auf 17 Jahre Mrs. Frizzle blicken die Bandmitglieder mit einer kleinen Abschiedsträne, aber vor allem mit Stolz und Freude. „Es gab so viele unvergessliche Momente im Studio, auf den Fahrten zu Konzerten, auf den Bühnen.“. Unvergessen soll auch ihr Abschlussball am Freitag im Weimarer Mon Ami werden. Die Outfits stehen und die Abschiedsüberraschung für ihre Fans ebenso…





Weimar: Mon Ami

Freitag, 21. Februar,

18.30 Uhr Frizzles für Kids (Eintritt frei), 21 Uhr Abschlussball