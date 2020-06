Jenaer Lehrer zu Corona: „Es hätte nichts Besseres passieren können“

Axel Weyrauch hat vor einem Jahr beim Umzug aus dem alten Schottgymnasium in den Neubau am Jenzigweg von zwei Neuntklässlerinnen dieses Schild geschenkt bekommen. Nach der langsamen Rückkehr aus dem Fernunterricht ist das Schild mit neuen Bedeutungen aufgeladen worden. An der Schule lernen 480 Kinder, sie werden betreut von 40 Lehrkräften, zehn Schulbegleitern und -sozialarbeitern sowie sechs Erzieherinnen.