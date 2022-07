15-Jährige aus Jena wird vermisst

Jena. Eine 15-Jährige aus Jena wird seit Dienstagvormittag vermisst. Die Polizei hat ein Foto der Gesuchten veröffentlicht.

Seit Dienstagvormittag wird die 15-jährige Lilly B. aus Jena vermisst. Sie wurde am Morgen laut Polizei letztmalig gegen 9.45 Uhr durch eine Verwandte im Stadtgebiet gesehen. Die Vermisste kehrte anschließend nochmals zur Wohnanschrift zurück, packte diverse Kleidung in einen Rucksack und verschwand dann wieder in unbekannte Richtung.

Die Polizei vermutet, dass sich Lilly auf dem Weg nach Berlin befindet, oder sich im Bereich der Landeshauptstadt aufhält, da sie dort Bekannte hat.

Ein Bild der Gesuchten finden Sie hier. Die Polizei beschreibt Lilly wie folgt:

circa 1,75 m groß

normaler Statur

lange dunkelblonde Haare

sie trug schwarze Kleidung, graue Schuhe der Marke "Nike" und hatte einen schwarzen Rucksack bei sich

Wer kann Angaben zum Aufenthalt von Lilly B. geben? Wer hat das Mädchen seit ihrem Verschwinden am Dienstagvormittag im Bereich Jena oder Umgebung gesehen, oder kann andere Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter 03641 / 810 oder jede andere Polizeidienststelle.

