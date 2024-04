Greiz. Bei einem Unfall in Greiz wurde ein Kind schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

In Greiz gab es am Donnerstagmorgen in der Pohlitzer Straße einen schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei informierte, habe ein elfjähriges Kind auf Höhe einer Bushaltestelle die Straße überquert und wurde von einem 55-jährigen Auto-Fahrer erfasst. Das Kind sei durch den Zusammenstoß mit dem Auto schwer verletzt worden.

Die Unfallstelle wurde für eine Stunde voll gesperrt und das Kind in ein Klinikum gebracht. Zum Unfallgeschehen hat die Greizer Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.