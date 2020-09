Versuchte Tötung im Eichsfeld: „Grenzbereich zu Organisierter Kriminalität“

Die polizeilichen Ermittlungen zu einer versuchten Tötung in Worbis laufen weiter auf Hochtouren – aber bisher ohne zählbare Ergebnisse.

Gera/Worbis. Drei Monate liegt eine Tat zurück, die für Aufruhr sorgte: Am helllichten Tage wurde ein Mann überfahren. Der Stand der Ermittlungen lässt Fragen offen.

Drei Monate nach einem versuchten Tötungsdelikt in Worbis (Landkreis Eichsfeld) fehlt von den Tatverdächtigen und dem Tatfahrzeug weiter jede Spur – in dem Fall ermittelt zwischenzeitlich die für „Organisierte Kriminalität“ zuständige Staatsanwaltschaft in Gera.