Jagdbergtunnel: Fast jeder zweite Abstandsverstoß folgenlos

Jena. Viele am Jagdbergtunnel gemessenen Abstandsverstöße bleiben seit Jahren folgenlos. Das liegt in einer EU-Richtlinie begründet.

Mehr als 33.000 festgestellte Abstandsverstöße an der Messanlage am Jagdbergtunnel bei Jena sind zwischen 2017 und 2019 nicht geahndet worden. Damit blieben etwa 44 Prozent der in diesem Zeitraum gemessenen Abstandsvergehen ohne Folge für die Fahrzeugführer und Fahrzeughalter. Das geht aus der Antwort des Thüringer Innenministeriums auf eine „Kleine Anfrage“ des AfD-Landtagsabgeordneten Torben Braga hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Legt man nur die Minimalsanktion von 25 Euro für einen Abstandsverstoß (bei weniger als 80 km/h) zugrunde, dann wurden mehr als 800.000 Euro an Bußgeldern nur an dieser Messanlage nicht fällig.