Organisierte Kriminalität: Verbindungen zwischen Erfurt und dem Eichsfeld eingeräumt

Kriminalisten der Landespolizeiinspektion Nordhausen sicherten in Worbis Ende Juni Spuren, nachdem hier ein Mann attackiert und dann von einem Auto überfahren wurde. Mittlerweile hat das LKA die Ermittlungen an sich gezogen - was ein Indiz dafür ist, dass die Täter möglicherweise im Bereich der russisch-eurasischen Organisierten Kriminalität vermutet werden.