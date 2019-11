Die Thüringer Polizei hat seit Dienstag und bis in die Nacht zu Freitag zahlreiche Haftbefehle vollstreckt. Innenminister Georg Maier (SPD) und Polizeipräsident Frank-Michael Schwarz wollen am Freitagmittag über die Aktion informieren, die bis zuletzt geheim war.

Nach Informationen dieser Zeitung, die aus Ermittlerkreisen bestätigt wurden, sind seit Dienstag mehr 100 Haftbefehle binnen drei Tagen vollstreckt worden. Ein nicht unerheblicher Teil soll gegen Rechtsextremisten in Thüringen erlassen worden sein. Aber auch aus anderen Kriminalitätsbereichen hat die Polizei Gesuchte dingfest machen können.

Die Zahl offener Haftbefehle war zuletzt bundesweit angestiegen und erreichte zur Jahresmitte mit fast 186.000 per Haftbefehl gesuchten Personen einen neuen Höchststand. In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern werden mehrere zehntausend Menschen gesucht. Thüringen hat - Stand Ende März – einen Anteil von 2.446 offenen Haftbefehlen an der bundesweiten Zahl. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf Parlamentarische Anfrage der Grünen hervor und bedeutet eine Steigerung zu 2018. Denn als die Grünen Mitte 2018 diese Abfrage schon einmal einreichten, lag die Zahl der offenen Haftbefehle in Thüringen bei „nur“ 2.147.