Schwerverletzter nach Unfall im Landkreis Greiz: Lkw kracht in Autoseite

Bethenhausen. Bei Bethenhausen ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste schwerverletzt ins Krankenhaus.

Bei einem Verkehrsunfall bei Bethenhausen im Landkreis Greiz ist am Donnerstagabend ein Mann schwer verletzt worden. Laut einem News5-Reporter wollte der Autofahrer an der Kreuzung der L1079 und der L1081 nach links auf die Haupts traße einbiegen.

Dabei habe er den herannahenden Lastwagen im Gegenverkehr übersehen, so dass der Laster in die Seite des Pkw krachte. Der Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend kam er schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Lastwagen rutsche durch die Wucht des Aufpralls in den Straßengraben. Der Fahrer blieb unverletzt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.