Großteil der Ärzte in Thüringer Kliniken ist gegen Corona geimpft

Erfurt. Die meisten Klinikärzte sind gegen Corona geimpft. Beim Pflegepersonal ist die Impfquote etwas niedriger. Viele Beschäftigte warten auf einen Totimpfstoff.

Beim Thema Impfen gehen Ärzte und Pflegepersonal in den meisten Thüringer Krankenhäusern zwar mit gutem Beispiel voran, es ist aber auch noch Luft nach oben: Wie eine Umfrage dieser Zeitung aus Anlass der Debatte um eine Impflicht in diesen Berufsgruppen ergab, sind zum Beispiel von den 3510 Beschäftigten auf dem Gelände des Helios-Klinikums Erfurt, zu denen auch die Mitarbeiter mehrerer Tochterunternehmen zählen, derzeit 86 Prozent vollständig geimpft.

Zu den 14 Prozent, die ungeimpft sind oder deren Impfstatus bei der jüngsten Meldung an das Gesundheitsamt unklar war, gehören nach Angaben einer Sprecherin Beschäftigte im Mutterschutz und Urlaub, Genesene sowie Mitarbeiter, die erst einmal geimpft wurden.

Gesamt-Quote am Uni-Klinikum Jena bei 87 Prozent

Eine sehr hohe Impfquote verzeichnet auch das Universitätsklinikum Jena: Von den Ärzten sind einer Sprecherin zufolge bereits 92 Prozent vollständig geimpft, bei der gesamten Belegschaft des Hauses liege die Quote bei 87 Prozent.

Im Eisenacher St.-Georg-Klinikum waren bei der jüngsten Abfrage mehr als 80 Prozent der Beschäftigten geimpft. „Die Gründe der Ungeimpften sind mannigfaltig“, sagt eine Sprecherin. So wollten einige lieber auf einen Totimpfstoff warten. Am heutigen Mittwoch gibt es im Eisenacher Klinikum erneut eine Impfaktion für Mitarbeiter und deren Angehörige, bei der fast 400 Impfdosen verabreicht werden sollen. „Sobald es möglich ist, folgen weitere Aktionen“, so die Sprecherin.







Bei den Thüringen-Kliniken mit Standorten in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck ist der „überwiegende Teil der Ärzte geimpft“, teilt ein Sprecher mit. Chef- und Oberärzte hätten schließlich eine Vorbildfunktion – „gerade auch in dieser Pandemie. Deshalb legen wir jedem Erwachsenen nahe, sich impfen zu lassen.“ Im SRH-Zentralklinikum Suhl sind einem Sprecher zufolge „mindestens 95 Prozent des Spitzenpersonals immunisiert“. Unter allen Mitarbeitern liege die Impfquote bei rund 75 Prozent.