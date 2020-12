Anti-Corona-Proteste: Polizei rechnet am Mittwoch erneut mit vielen Demonstranten

Die Polizei war am Montagabend auf eine Demonstration in Hildburghausen vorbereitet – allerdings: Anders als eine Woche zuvor kam diesmal niemand, der gegen die Maßnahmen zur Bewältigung der Coronapandemie auf die Straße gehen wollte. Foto: News5 / Ittig

Erfurt. Nach der Demo gegen die Corona-Maßnahmen ist vor der Demo: Am Mittwoch rechnet die Polizei erneut mit zahlreichen Protesten auf den Straßen in Thüringen.

Die Thüringer Polizei rechnet an diesem Mittwoch erneut mit zahlreichen Demonstranten gegen die Maßnahmen zur Bewältigung der Coronapandemie in Thüringen. Ein Sprecher der Direktion in Erfurt bestätigte auf Anfrage, dass man bisher Kenntnis von bis zu 35 Versammlungslagen hätte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog