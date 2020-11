Dezentrale Weihnachtsmärkte in Thüringen als Alternative im Gespräch

Nach den Absagen diverser großer Weihnachtsmärkte in Thüringen wollen sich Land und einige Kommunen noch einmal über kleinere, dezentrale Varianten verständigen. Gemeinsam will man überlegen, ob unter Corona-Bedingungen derartige Lösungen möglich sind. Das teilte am Freitag das Sozialministerium auf Anfrage mit, nachdem die Adventsmärkte Thema bei einer entsprechenden Telefonkonferenz waren. Dabei wurden Befürchtungen laut, dass es zu einem Weihnachtsmarkttourismus kommen könnte, wenn nur in einzelnen Städten Märkte öffneten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog