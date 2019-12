Gut informiert

Etwa 1 300 Apotheker stehen pro Nacht oder an Feiertagen in Deutschland für den Notfall bereit. Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen Apotheken aber laut Gesetz grundsätzlich nicht ohne Rezept abgeben. Wer also an ...

Etwa 1 300 Apotheker stehen pro Nacht oder an Feiertagen in Deutschland für den Notfall bereit. Verschreibungspflichtige Arzneimittel dürfen Apotheken aber laut Gesetz grundsätzlich nicht ohne Rezept abgeben. Wer also an einem Feiertag dringend sein Medikament braucht, muss sich vom notdiensthabenden Arzt zunächst ein Rezept ausstellen lassen. Hat man einen pflegebedürftigen Angehörigen oder muss man selbst täglich Medikamente einnehmen, sollte man auf jeden Fall rechtzeitig den Vorrat vor den Feiertagen aufstocken. Zum einen kommt es immer wieder zu Lieferengpässen bei Arzneimitteln, zum anderen sind viele Arztpraxen zwischen den Jahren geschlossen. Planbare Arzneimitteleinkäufe und Beratungen sollten während der üblichen Öffnungszeiten der Apotheke erledigt werden. Welche Apotheke Notdienst hat, steht in der Tageszeitung, im Notdienst-Kalender der Apotheken oder im Internet.ots