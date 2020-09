Neuer Chef des Thüringer Feuerwehrverbandes kommt aus Weimar

Kein Staffelstab sondern eine Unterschriftenmappe: Lars Oschmann (r.) übergibt das Zepter offiziell an seinen Nachfolger Karsten Utterodt, der zum neuen Vorsitzenden des Landesfeuerwehrverbandes gewählt wurde. Oschmann überreichte seinem Nachfolger die Unterschriftenmappe, die er bereits von seinem Vorgänger „geerbt“ hatte.

Erfurt/Weimar. Staffelstabübergabe nach 20 Jahren: Lars Oschmann trat als Vorsitzender des Landesfeuerwehrverbandes nicht wieder an. Sein Nachfolger bringt viel Erfahrung mit.

Karsten Utterodt macht da weiter, wo sein Vorgänger aufgehört hat. Er formuliert deutlich in Richtung Politik, was die Erwartung der Feuerwehren für die Zukunft in Thüringen sind.