„Skandalöse Vorgänge“: Awo-Landesverband fordert Basis zum Handeln auf

Genau vier Wochen vor seiner womöglich wichtigsten Landesdelegiertenkonferenz sieht sich der Arbeiterwohlfahrt-Landesverband Thüringen einer Zerreißprobe ausgesetzt: Sollte der geschäftsführende Landesvorstand nicht sofort und vehement dagegen vorgehen, dass von einem Kreisverband Awo-Grundsätze mit Füßen getreten werden, wäre der Neustart nach dem Skandal um die Awo-Tochter AJS gGmbH gescheitert und die Glaubwürdigkeit des Sozialverbandes restlos dahin.

Worum geht es? Der Landesverband hat am 6. Oktober ein Aufsichtsverfahren gegen den Kreisverband Saale-Holzland eingeleitet. Die Gründe: zum einen das hohe Jahresgehalt von Geschäftsführer Ralf Batz, der als Chef des Kreisverbandes und der Awo-Dienstleistungsgesellschaft Ostthüringen mbH (ADG) weit mehr als 200.000 Euro bezieht, zum anderen die Tatsache, dass zwei Vorstandsmitglieder, die für Batz’ Verträge verantwortlich zeichnen, mit dem Kreisverband Geschäftsbeziehungen unterhalten. Das aber darf laut Awo-Statut nicht sein: Mandat und hauptamtliches Anstellungsverhältnis sind unvereinbar, heißt es dort. Der Landesverband hat deshalb Vorstandschef Klaus-Dieter Kunze und Schatzmeister Hans-Peter Perschke dazu aufgefordert, mit sofortiger Wirkung zurückzutreten und Neuwahlen anzuberaumen.

Kunze: „Bin mir keiner Schuld bewusst“

Doch beide denken gar nicht daran, dem Folge zu leisten. „Wir haben Verantwortung für 500 Mitarbeiter“, weist Kunze das Ansinnen des Landesverbandes zurück. Es stünden in nächster Zeit wichtige Beschlüsse an, weswegen der Vorstand handlungsfähig bleiben müsse. Um dem Landesverband dennoch ein Signal zu geben, hätten er und Perschke am Donnerstagabend in einer außerordentlichen Vorstandssitzung ihre Stimmrechte an Vorstandsvize Gudrun Tobis übertragen.

Überdies werde sein Vertrag mit der Awo gekündigt, während der von Perschke zum Jahresende auslaufe. Kunze wurde vom Kreisverband unter anderem mit Arbeits- und Datenschutz beauftragt. Nach Informationen dieser Zeitung erhält er dafür etwa 3.000 Euro monatlich – seit 2002. Der Landesverband, so Kunze, könne nicht behaupten, davon nichts gewusst zu haben. Er sei stets über die Beschlüsse des Kreisvorstandes informiert gewesen. „Ich bin mir keiner Schuld bewusst“, macht Kunze deutlich, dass er keinen Interessenskonflikt sieht. Geschäftsführer Ralf Batz werde zudem ab Oktober nur noch das Gehalt als ADG-Chef gezahlt. Seine Bezüge dürften dann noch bei etwa 150.000 Euro liegen.

Ortsvereine sollen Kreisdelegiertenkonferenz einberufen

Doch an der Basis grummelt’s. Der geschäftsführende Landesvorstand ermuntert deshalb Ortsvereine dazu, zeitnah eine Kreisdelegiertenkonferenz einzuberufen. Der Landesverband werde alle Bemühungen in dieser Richtung unterstützen, betont Landesvize Petra Rottschalk. „Derart massive Verstöße gegen die Grundsätze der Awo nehmen wir auf keinen Fall hin“, sagt auch Matthias Graul, ebenfalls Landesvize. Die Vorgänge im Saale-Holzland-Kreis seien „skandalös“.