FDP: Thüringer Landtag muss Kontrollpflicht bei Corona-Shutdown nachkommen

Die Thüringer FDP-Landtagsfraktion startet erneut einen Versuch, eine Rechtsgrundlage für die Beteiligung des Parlaments an Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie zu schaffen. Alle aktuellen Corona-Entwicklungen für Thüringen im Liveblog

Nachdem im Juni ein entsprechender Gesetzentwurf der Liberalen mit den Stimmen von Rot-Rot-Grün abgelehnt worden war, bringt die Fraktion in der Corona-Sondersitzung am Dienstag einen neuen Entwurf ein. „Ein solches Beteiligungsgesetz ist in den anderen Bundesländern längst beschlossen, nur in Thüringen wurde es abgeschmettert“, sagt der Parlamentarische Geschäftsführer Robert-Martin Montag.

FDP: Keine Beteiligung „nach Gutsherrenart von Bodo Ramelow“

Die FDP-Fraktion wolle keine Beteiligung „nach Gutsherrenart von Bodo Ramelow“, der die jüngsten Lockdown-Beschlüsse eigentlich am Freitag vom Landtag billigen lassen wollte, „sondern konkrete Vorschriften zur Beteiligung des Parlaments“. Alles andere, so Montag, sei reine Show und führe nur zu weiterer Verunsicherung. „Wir wollen, dass die Landesregierung handlungsfähig bleibt, der Landtag aber seiner Legitimation und Kontrollpflicht nachkommen kann.“

Nach den Vorstellungen der Liberalen sollen dem Landtag deshalb künftig Verordnungen innerhalb von vier Wochen zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Dafür gebe es zwei Wege: zum einen das reguläre Verfahren über das Plenum, zum anderen – wenn besondere Schnelligkeit geboten sei – einen Sonderausschuss „Pandemie“, der die Mehrheitsverhältnisse im Landtag abbildet und auch bei hoher Infektionsgefahr die Rechte des Parlaments wahrnimmt.

Der Entwurf sieht zudem vor, dass eine Rechtsverordnung automatisch außer Kraft tritt, wenn die Maßnahmen abgelehnt werden oder die Vorlagefrist überschritten wird. „Wir hoffen auf eine breite Zustimmung“, sagt Montag. Am Donnerstag hatte sich der Ältestenrat überraschend darauf verständigt, die von der CDU-Fraktion beantragte Sondersitzung statt für Freitag erst für Dienstag anzusetzen.