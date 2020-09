Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) will die Parlamentarische Kontrollkommission notfalls ohne AfD-Mitglieder konstituieren.

Geheimdienstkontrolle in Thüringen notfalls ohne AfD

Parlamentspräsidentin Birgit Keller (Linke) will die für die Aufsicht des Verfassungsschutzes zuständige Parlamentarische Kontrollkommission (ParlKK) in dieser Legislatur notfalls ohne Mitglieder der AfD-Landtagsfraktion ins Leben rufen. Das geht aus einer Vorlage für den am Dienstag tagenden Ältestenrat hervor, die dieser Zeitung vorliegt. „Auch für den Fall des Scheiterns weiterer Wahlvorschläge beabsichtigt die Präsidentin des Landtags, im Oktober dieses Jahres eine neue ParlKK mit nur drei oder vier bis dahin gewählten Mitgliedern zu konstituieren“, heißt es darin.