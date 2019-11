Kramer beklagt weiteren Stellenabbau beim Verfassungsschutz

Verfassungsschutzchef Stephan J. Kramer (r.) diskutierte am Samstag bei der Deutschen Polizeigewerkschaft u.a. mit deren Bundesvorsitzendem Rainer Wendt (l.) über die Herausforderungen der Digitalisierung.

Der Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz, Stephan J. Kramer, befürchtet trotz aller politischen Beteuerungen einen weiteren Stellenabbau in seinem Haus. Das sagte er am Wochenende bei einer Diskussionsveranstaltung der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) in Erfurt. „Wir werden langfristig bei 91 Stellen landen“, konkretisierte er im Anschluss daran seine Befürchtung im Gespräch mit dieser Zeitung.