In der Awo-Landesgeschäftsstelle in Erfurt wurden alle Anstellungsverträge von Kreisgeschäftsführern eingesehen. Dabei kam auch heraus, was diese Zeitung schon zuvor öffentlich gemacht hatte. Der Kreisgeschäftsführer im Saale-Holzland-Kreis verdient mehr Geld, als ihm nach dem eigenen Governance-Kodex der Awo zusteht.